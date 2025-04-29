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В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления

Специалисты национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского» подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40. Машиной управляли из кабины, не имеющей остекления. Пилоты задействовали системы внешнего видения на основе камер разных спектральных диапазонов.

Пилот управляет полетом летающей лаборатории Як-40 с помощью системы внешнего видения / © Правительство России / ТАСС

По итогу испытаний специалисты подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления с помощью системы внешнего видения (СВВ), состоящей из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона.

Устройства позволили пилотам управлять воздушным судном за счет формирования видеопотоков от камер и комплексирования информации в условиях «закрытой кабины».

© Правительство России / ТАСС

Пилоты с помощью СВВ успешно отработали процедуры руления, разбега, взлета, набора высоты, полета по маршруту, захода на посадку и посадку с пробегом по взлетно-посадочной полосе.