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В России впервые в мире подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового лайнера при отсутствии остекления
Специалисты национального исследовательского центра «Институт имени Н. Е. Жуковского» подняли в небо демонстратор интеллектуальных технологий в составе летающей лаборатории Як-40. Машиной управляли из кабины, не имеющей остекления. Пилоты задействовали системы внешнего видения на основе камер разных спектральных диапазонов.
По итогу испытаний специалисты подтвердили возможность управления полетом сверхзвукового гражданского самолета при отсутствии остекления с помощью системы внешнего видения (СВВ), состоящей из пяти камер видимого диапазона и двух камер инфракрасного диапазона.
Устройства позволили пилотам управлять воздушным судном за счет формирования видеопотоков от камер и комплексирования информации в условиях «закрытой кабины».
Пилоты с помощью СВВ успешно отработали процедуры руления, разбега, взлета, набора высоты, полета по маршруту, захода на посадку и посадку с пробегом по взлетно-посадочной полосе.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
В космической области, которую десятилетиями считали «пустой», астрофизики обнаружили гигантское молекулярное облако. Масса структуры в тысячи раз превышает солнечную. Облако открыли благодаря свечению молекулярного водорода в дальнем ультрафиолетовом диапазоне. Этот метод еще никогда не применяли для поиска подобных объектов.
Квентин Маркос (Quentin Marcos) — концепт-художник и цифровой иллюстратор из Парижа, специализирующийся на создании научно-фантастических миров. Его работы переносят зрителя в далёкие планеты, футуристические города и альтернативные реальности, наполненные захватывающими сюжетами и атмосферной детализацией.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
Тренд на энергоэффективность охватывает все сферы — от строительства до техники. Особенно перспективным направлением становятся технологии накопления тепла, среди которых – грунтовые аккумуляторы. Белорусские инженеры создали лабораторный образец и математическую модель. Исследование открывает путь к масштабированию технологии и ее интеграции в транспортно-инфраструктурные комплексы uST, разработкой которых занимается международная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies Inc.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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