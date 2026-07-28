Эффект Даннинга — Крюгера оказался частью эволюционной адаптации
Человеческий мозг далеко не всегда объективно оценивает собственные способности. Одним из самых известных проявлений этого считается эффект Даннинга — Крюгера. Авторы нового исследования предположили, что подобная чрезмерная самоуверенность возникла не случайно, а как полезный эволюционный механизм.
Люди часто переоценивают собственные способности и одновременно глубже воспринимают потери, чем схожие приобретения. Наиболее известным примером подобной чрезмерной самоуверенности считается эффект Даннинга — Крюгера — когнитивное искажение, при котором люди с низким уровнем знаний или навыков склонны завышать свою компетентность, тогда как более опытные, наоборот, нередко недооценивают себя.
В более широком смысле чрезмерная самоуверенность и неприятие потерь относятся к числу самых известных когнитивных искажений. Чрезмерная уверенность заставляет идти на неоправданный риск, переоценивать свои знания и способности, а неприятие потерь, напротив, делает слишком осторожными.
Возможные убытки обычно воспринимаются значительно сильнее, чем аналогичная выгода. Эти особенности поведения помогают объяснить множество явлений — от неудачных инвестиций и финансовых пузырей до отказа людей менять привычный образ жизни даже тогда, когда это было бы выгодно.
Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Review, показало особенности того, как эти явления возникли во время эволюции. Ученые утверждают, что чрезмерная самоуверенность эволюционировала не для того, чтобы эффективнее вводить других в заблуждение, а как своеобразный честный сигнал собственных способностей.
Исследователи применили математическую модель, основанную на теории сигналов, популярной в экономике и эволюционной биологии. Согласно этой модели, самоуверенность дорого обходится своему обладателю, поскольку приводит к ошибочным решениям. Однако люди с действительно высокими способностями легче переносят последствия этих ошибок, чем менее компетентные. Поэтому именно они могут позволить себе выглядеть увереннее.
Затем ученые включили в модель неприятие потерь и показали, что оно не противоречит чрезмерной самоуверенности, а, наоборот, дополняет ее. По расчетам, осторожность помогает уменьшить цену ошибок, возникающих из-за излишней уверенности в себе, но при этом практически незаметна окружающим. Человек продолжает производить впечатление уверенного и компетентного, однако в момент принятия важных решений становится осторожнее. Благодаря этому оба когнитивных механизма оказываются взаимовыгодными и способны совместно закрепляться в ходе эволюции.
Ретроспективные психологические данные показали, что люди действительно склонны переоценивать собственные способности, но между самооценкой и реальными навыками существует положительная связь. Чем увереннее человек в себе, тем в среднем выше оказываются и его способности. Это соответствует предсказаниям модели, согласно которой чрезмерная самоуверенность должна быть честным, пусть и неидеальным, сигналом компетентности.
Ученые также исследовали различия между мужчинами и женщинами, предполагая, что более выраженная мужская самоуверенность может быть связана с особенностями полового отбора, хотя уровень неприятия потерь определяется сразу несколькими факторами, поэтому не обязан напрямую зависеть от уверенности в себе.
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