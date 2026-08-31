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31 августа, 16:00
Татьяна Зайцева
4

Мозаика древнеримской виллы сохранила имена кошки и собаки хозяев

❋ 4.9

Археологи, проводящие раскопки древнего города Адрамиттейон в Западной Турции, обнаружили богатую римскую виллу II-III веков нашей эры. Украшающая виллу мозаика включает в себя неожиданно личный элемент жизни владельцев — изображения домашних питомцев с надписями, указывающими их имена.

Археология
# домашние питомцы
# кошка
# Малая Азия
# мозаика
# Римская империя
# собака
Мозаика с изображением кошки или кота по имени Смарагдус
Мозаика с изображением кошки или кота по имени Смарагдус / © Özgen, H. M. (2026)

Адрамиттейон был основан лидийцами в VI веке до нашей эры на побережье Эгейского моря, в северо-западной части полуострова Малая Азия. Сейчас в этом месте расположен современный турецкий город Орен (провинция Балыкесир).

Древний Адрамиттейон имел две гавани и был важным морским, торговым и культурным центром Восточного Средиземноморья. За многие столетия своей истории город неоднократно переходил из рук в руки, пока в 133 году до нашей эры не стал частью Римской империи.

Раскопки в Орене продолжаются с 2012 года. Недавно археологи наткнулись на руины крупной богатой римской виллы с мозаичными полами, большим числом служебных помещений и сложной системой водоснабжения. Описание виллы привел в своей статье в издании Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences руководитель раскопок, турецкий археолог Хусейн Мурат Озген.

Общая площадь резиденции составляла приблизительно 730 квадратных метров. Центральное место в ней занимал атриум вытянутой формы размером примерно 11 на 6,5 метра. Атриум контролировал движение внутри здания, соединяя главные приемные залы с жилыми, служебными и подсобными помещениями.

Наиболее богатое убранство сохранилось в так называемом Северном зале — парадном помещении размером примерно 7,7 на 4,7 метра. Его разноцветный мозаичный пол содержит 15 фигуративных панелей, обрамленных бордюрами с геометрическим узором и орнаментом из переплетающихся лент.

Изображения на панелях необычайно разнообразны — птицы, рыбы, крылатый конь, крылатый юноша, возможно, символизирующий Эроса, пигмей, Медуза, хищный представитель семейства кошачьих. Среди этих мифологических и символических образов неожиданно присутствуют изображения двух домашних животных — кошки и собаки. Судя по тому, что рядом указаны их имена, это совершенно конкретные узнаваемые домашние питомцы, принадлежавшие хозяевам виллы, предположили исследователи.

Надписи гласят, что кошку или кота звали Smaragdus (в переводе с латинского — Изумруд), а собаку — Oceanus (Океан). Эти животные не просто анонимные элементы стандартного римского декоративного репертуара, отметил Озген. То, что мозаика включает их имена, привносит в виллу, которая в противном случае лишь демонстрировала бы высокий статус и богатство владельцев, гораздо более личный, интимный момент. Кроме того, по мнению исследователя, эти детали в будущем могут помочь в определении того, что за семья владела виллой.

Другие изображения на мозаичных панелях Северного зала тоже представляют большой интерес для ученых. Так, изображение крылатого коня напоминает мотив, встречающийся на монетах, которые чеканили в Адрамиттейоне в IV веке до нашей эры. Присутствие крылатого коня в римском доме примерно через пять веков после его появления на монетах может означать, что этот древний символ продолжал нести некий смысл еще долго по окончании эллинистического периода, добавил Озген.

Другая группа мозаичных изображений может указывать на связи Адрамиттейона за пределами северной части Эгейского моря. Речь идет о сценах с участием пигмеев и птиц. Такой тип изображений встречается в римских мозаиках Северной Африки. Это позволило Озгену предположить, что вилла принадлежала купцу, имевшему связи с Северной Африкой.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
151 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# домашние питомцы
# кошка
# Малая Азия
# мозаика
# Римская империя
# собака
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# бензин
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# дизельное топливо
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