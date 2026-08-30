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Рейтинг стран с самой большой площадью пахотных земель

Индия располагает крупнейшей в мире площадью пахотных земель. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованные Всемирным банком.

Рейтинг стран с самой большой площадью пахотных земель / © World Visualized

Согласно данным, представленным на инфографике выше, на долю Индии приходится около 154 миллионов гектаров пахотных земель, тогда как в США — примерно 152 миллиона гектаров. Россия занимает третье место с показателем около 122 миллионов гектаров, а Китай — четвертое, имея порядка 108 миллионов гектаров.

В совокупности на эти четыре страны приходится огромная доля мировых площадей, используемых для выращивания пшеницы, кукурузы, риса и других однолетних сельскохозяйственных культур.

После первой четверки разрыв становится заметно больше. Бразилия занимает пятое место — около 55,6 миллионов гектаров, за ней следуют Аргентина с 40,4 миллиона и Канада с 38,2 миллиона гектаров.

В Африке выделяется Нигерия, располагающая примерно 36,9 миллионами гектаров пахотных земель. Далее идут Украина — 32,9 миллиона и Австралия — около 31 миллиона гектаров.

Замыкают первые пятнадцать стран Пакистан, Казахстан, Судан, Мексика и Индонезия. Их показатели варьируются от примерно 30 миллионов гектаров в Пакистане до 17,8 миллиона гектаров в Индонезии.

При этом важно учитывать, что именно подразумевается под пахотными землями.

По определению ФАО, к ним относятся участки, используемые для выращивания временных сельскохозяйственных культур, временных лугов и пастбищ, а также временно оставленные под паром. В эту категорию не входят земли под многолетними культурами и постоянными пастбищами. Кроме того, показатель не отражает всю площадь земель, которая потенциально может быть вовлечена в сельскохозяйственное производство.

Поэтому крупный аграрный сектор сам по себе еще не означает высокое место в рейтинге по площади пахотных земель. Страны с обширными постоянными пастбищами, садами или плантациями могут располагать значительно большей общей площадью сельскохозяйственных угодий, чем следует из показателя пахотных земель.

Данные также показывают, что размеры страны не являются единственным фактором, определяющим площадь ее пахотных земель. Индия значительно уступает России, Канаде и США по общей территории, однако превосходит каждую из этих стран по площади земель, классифицируемых как пахотные.