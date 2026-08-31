Ученые выяснили, как на самом деле хватал добычу тасманийский волк
Череп тилацина, или тасманийского волка, по форме напоминал череп лисиц, шакалов и других небольших хищников. Такое сходство долгое время влияло на представление об образе жизни этого животного: ученые предполагали, что звери с похожим строением головы сходным образом захватывали и удерживали добычу. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такие сравнения ошибочны. Хотя морда тилацина действительно походила на морду других псовых, череп тасманийского волка был устроен иначе. Это существо отличалось собственной механикой укуса, аналогов которой у современных хищных млекопитающих не нашли.
Тилацин, больше известный как тасманийский, или сумчатый волк (Thylacinus cynocephalus), — животное, которое обитало на территории Тасмании, Австралии, Новой Гвинеи, но исчезло с лица земли главным образом благодаря стараниям человека.
В XIX веке европейские колонисты объявили сумчатых волков врагами фермеров из-за частых нападений на скот и организовали масштабную кампанию по их уничтожению с выплатой вознаграждения за каждую убитую особь. Последний известный тилацин умер в зоопарке Бомарис (ныне Хобарт) в 1936 году, оставив после себя генетический материал и черно-белые кадры. С тех пор этот вид считается вымершим.
Облик тилацина напоминал облик волка и собаки одновременно: животное имело вытянутую заостренную морду, собакоподобный череп и относительно длинное тело. Кроме того, на его спине располагались темные полосы, отчего он получил прозвище тигра.
Однако с псовыми его роднили лишь некоторые внешние признаки, которые возникли независимо во время конвергентной эволюции. Тилацин был сумчатым животным и относился к той же эволюционной группе, что тасманийский дьявол и сумчатая куница. Его предки разошлись с другими группами млекопитающих, включавших волков и других псовых, задолго до вымирания динозавров, примерно 160 миллионов лет назад.
Внешнее сходство с волками и собаками повлияло на представление об образе жизни сумчатого волка. Даже видовое название — cynocephalus — отсылка к этой аналогии. С древнегреческого оно буквально переводится как «собакоголовый» или «с собачьей головой». Ученые десятилетиями сравнивали тилацина с волками, лисицами, шакалами и предполагали, что у них были сходные охотничьи повадки.
Команда эволюционных биологов из Австралии под руководством Веры Вайсбекер (Vera Weisbecker) решила проверить, насколько оправдано сравнение тилацина с псовыми. Ученые провели сравнительную 3D-цифровую оценку морфометрических параметров сохранившихся черепов тилацинов, десятков других современных и вымерших млекопитающих. Затем на основе выявленных особенностей строения черепа реконструировали, как мог работать челюстной аппарат сумчатого волка.
Вайсбекер и ее коллеги выяснили, что у этого животного были необычно крупный относительно тела череп, длинная тонкая морда, расширенный отдел вокруг клыков, после которого морда сужалась. Специалисты не обнаружили такого сочетания признаков среди изученных ими млекопитающих.
Тилацин в среднем весил 17 килограммов, но по размерам его череп соответствовал животному массой от 24,5 до 66,7 килограмма. То есть был сопоставим с черепами намного более тяжелых хищников — серым волком, пумой и леопардом. Получается, по внешним признакам тилацин походил на сравнительно небольших псовых, но при относительно небольшой массе тела обладал непропорционально крупной головой.
Строение черепа сумчатого волка позволило предположить, что животное могло достаточно быстро кусать: длинная морда увеличивала линейную скорость движения передней части челюстей при их смыкании. Но у такой «конструкции» был недостаток: длина и сравнительно тонкая морда хуже переносит сильные нагрузки, чем короткая и широкая. Вероятно, эту особенность частично компенсировал непропорционально крупный и прочный череп тилацина.
Дополнительную прочность могла обеспечивать расширенная область вокруг клыков, которую исследователи назвали терминальной розеткой. Благодаря этому свойству в передней части черепа было больше костной ткани, способной выдерживать нагрузку при укусе. В результате получалась своеобразная система: длинная морда помогала увеличить скорость смыкания челюстей, а массивный череп и расширенная область вокруг клыков позволяли выдерживать возникающие при этом нагрузки.
По мнению ученых, челюстной аппарат тилацина, вероятно, плохо подходил для удержания крупных животных, например, домашнего скота, но зато хорошо годился для небольшой и подвижной добычи, такой как бандикуты размером с кролика.
Если новые данные верно отражают возможности тилацина, то масштабная охота на животных в XIX веке во многом началась из-за ложных обвинений. Строение его черепа, в том числе челюстного аппарата, показало, что он был плохо приспособлен для удержания относительно крупной добычи, то есть овцы, скорее всего, ему были не по зубам.
Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature Communications.
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