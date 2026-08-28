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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 августа, 14:20
Рейтинг: +306
Посты: 1069

Страны с самым высоким госдолгом относительно ВВП

Государственный долг некоторых стран мира приближается к их валовому внутреннему продукту (ВВП) за год. При этом, как видно на инфографике, в топ-30 «должников» вошли как благополучные страны, так и находящиеся в кризисе.

Сообщество
# Инфографики
# Рейтинги
# страны
# экономика
Страны с самым высоким госдолгом относительно ВВП / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained
Страны с самым высоким госдолгом относительно ВВП / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

По данным Международного валютного фонда, на апрель 2026 года долг 22 стран превышал их годовой ВВП. При этом в топ-30 должников попали шесть стран «Большой семерки», включая США и Великобританию. 

Главным «должником» в мире с большим отрывом стала Венесуэла. Госдолг там составляет 309 процентов от ВВП.

На втором месте оказалась Япония с госдолгом 207 процентов от ВВП. Замыкает тройку Судан с показателем 188 процентов. Также в топ-5 вошли Сингапур и Бахрейн.

Даже по первой пятерке заметно, что по соотношению госдолга и ВВП нельзя делать окончательные выводы о состоянии экономики страны. Сингапур и Япония — стабильные экономики, несмотря на большую задолженность. Находящиеся рядом с ними в рейтинге Венесуэла и Судан демонстрируют, что госдолг может сопровождаться серьезным экономическим кризисом.

Россия по этому показателю находится далеко от лидеров рейтинга. Ее госдолг составляет примерно 19 процентов от ВВП.

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С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
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