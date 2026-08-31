Одноразовые стаканы для кофе выделили миллионы частиц микропластика в горячие напитки

Австралийские ученые выяснили, что одноразовые бумажные стаканы для кофе навынос при контакте с горячей жидкостью выделяют в напиток миллионы частиц микропластика. Исследование показало, что так называемая экологичная биоразлагаемая посуда загрязняет напиток куда сильнее, чем классическая пластиковая.

Бумажная посуда для горячих напитков не состоит из одной лишь целлюлозы. Чтобы жидкость не просачивалась и не размачивала стенки тары, их внутреннюю поверхность покрывают тончайшей водонепроницаемой полимерной пленкой.

Группа ученых из Квинслендского университета (Австралия) подробно исследовала, как именно эти защитные покрытия ведут себя при контакте с кипятком и в каких объемах микроскопический пластик попадает в организм потребителей. Результаты опубликовали в научном журнале ACS Food Science & Technology.

Исследователи изучили емкости с двумя наиболее распространенными типами защитного слоя. Первым вариантом стало классическое синтетическое покрытие из полиэтилена, производимого из продуктов переработки нефти и газа. Вторым вариантом выступала полимолочная кислота — биоразлагаемый полимер, получаемый из кукурузы или растительного крахмала, который сегодня производители позиционируют как экологически чистую и безопасную альтернативу синтетическому пластику.

Результаты анализов показали, что оба типа защитных пленок активно разрушаются под воздействием высокой температуры, отправляя в напиток миллионы невидимых глазу фрагментов. Однако стаканчики с «экологичным» биопластиком выделяли суммарно в 12 раз больше пластикового материала по массе, чем емкости со стандартным полиэтиленовым слоем. Диаметр этих частиц примерно в тысячу раз тоньше человеческого волоса.

Исследователи подчеркнули, что потенциальное влияние микропластика на организм человека до сих пор остается открытым вопросом, однако наша пищеварительная система точно не рассчитана на регулярное потребление подобных синтетических химикатов. При этом авторы научной работы не призывают полностью отказаться от бумажной посуды. Они настаивают на том, что регуляторам необходимо ввести обязательное тестирование посуды на выделение наночастиц, обязать производителей маркировать состав пленок и заняться разработкой новых, более устойчивых материалов для горячих напитков.

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