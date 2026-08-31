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Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России
Глава SpaceX Илон Маск в разговоре с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым заявил, что может разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов вглубь России.
По данным Financial Times, Маск и Федоров обсуждали возможность использования дронов, оснащенных Starlink, для ударов по целям, расположенным на территории России. При этом издание не уточняет, когда именно состоялся этот разговор.
Как утверждают источники, Маск заявил, что готов дать разрешение. Однако он отметил, что это политическое решение. Принимать его окончательно должны в Белом доме.
Financial Times упомянула эту беседу в материале, посвященном поездке Федорова в США. При этом экс-министр отказался раскрыть детали своего разговора с Маском. Американский миллиардер и представители SpaceX также пока не прокомментировали это сообщение.
В июле издание The Atlantic писало, что Маск и Федоров обсуждали возможность использовать дроны со Starlink для ударов вглубь России. Утверждается, что тогда Маск согласился на такое использование своей технологии в случае указания президента США Дональда Трампа. Однако позднее в СМИ появились публикации, в которых сообщалось, что Маск выступает против такого использования Starlink. По его мнению, это может привести к эскалации войны.
К самому Трампу ранее обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он просил, чтобы тот уговорил Маска разрешить использовать Starlink для наведения беспилотников на цели в глубине России.
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