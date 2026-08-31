  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
31 августа, 15:28
Рейтинг: +310
Посты: 1082

Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России

Глава SpaceX Илон Маск в разговоре с экс-министром обороны Украины Михаилом Федоровым заявил, что может разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов вглубь России.

Сообщество
# Starlink
# армия
# военные технологии
# Маск
# Россия
# Украина
Илон Маск / © Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock
Илон Маск / © Frederic Legrand — COMEO / Shutterstock

По данным Financial Times, Маск и Федоров обсуждали возможность использования дронов, оснащенных Starlink, для ударов по целям, расположенным на территории России. При этом издание не уточняет, когда именно состоялся этот разговор. 

Как утверждают источники, Маск заявил, что готов дать разрешение. Однако он отметил, что это политическое решение. Принимать его окончательно должны в Белом доме.

Financial Times упомянула эту беседу в материале, посвященном поездке Федорова в США. При этом экс-министр отказался раскрыть детали своего разговора с Маском. Американский миллиардер и представители SpaceX также пока не прокомментировали это сообщение.

В июле издание The Atlantic писало, что Маск и Федоров обсуждали возможность использовать дроны со Starlink для ударов вглубь России. Утверждается, что тогда Маск согласился на такое использование своей технологии в случае указания президента США Дональда Трампа. Однако позднее в СМИ появились публикации, в которых сообщалось, что Маск выступает против такого использования Starlink. По его мнению, это может привести к эскалации войны. 

К самому Трампу ранее обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он просил, чтобы тот уговорил Маска разрешить использовать Starlink для наведения беспилотников на цели в глубине России. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Алексей Радов
Алексей Радов
4 минуты назад
Они и так уже летают вглубь России при помощи старлинк, разве нет ?
Ответить
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
01 Сен
Бесплатно
Животные на небе и земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Русский язык: когда и как все начиналось?
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Что наблюдать на небе сентября
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Ямал: коренная этнография в условиях Крайнего Севера
Русское географическое общество
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Славные подвиги на Дальнем Востоке
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Зачем мы едим и дышим?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Прогулка по Анималия парку в г. Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
05 Сен
4000
Миф о гармонии с природой
Medio Modo
Москва
Лекция
05 Сен
Бесплатно
Памятники древнерусской словесности XVII века в живом бытовании
Центр славянской письменности «Слово»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
31 августа, 09:44
Evgenia Vavilova

Физики поняли, почему сварные швы полиэтилена прочнее самого пластика 

Обычно место соединения двух деталей, даже из одного материала — слабая точка изделия. Но правильно сваренные друг с другом куски полиэтилена это правило нарушали, хотя ученые и не понимали почему.

Физика
# жесткость
# кристаллизация
# Полиэтилен
# сварка
# симуляции
# трубы
30 августа, 16:26
Александр Березин

NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг

Астрономия
# Nancy Grace Roman Space Telescope
# NASA
# космические телескопы
# космос
# США
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
29 августа, 16:51
Александр Березин

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.

С точки зрения науки
# Войны
# государственный долг
# деньги
# дефолт
# история
# США
# экономика
Выбор редакции
30 августа, 16:26
Александр Березин

NASA запустило космический телескоп с самой высокой скоростью наработки данных в истории

Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг

Астрономия
# Nancy Grace Roman Space Telescope
# NASA
# космические телескопы
# космос
# США
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
28 августа, 15:43
Татьяна Зайцева

Биологи объяснили причину отвращения европейцев к поеданию насекомых

Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.

Биология
# европейцы
# еда
# насекомые
# отвращение
# питание
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Мозаика древнеримской виллы сохранила имена кошки и собаки хозяев

    31 августа, 16:00

  2. У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе

    31 августа, 13:59

  3. Аборигены Австралии стали рисовать гигантских мифических существ после прихода европейцев

    31 августа, 13:28

  4. Одноразовые стаканы для кофе выделили миллионы частиц микропластика в горячие напитки

    31 августа, 12:11
Выбор редакции

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

29 августа, 16:51

Последние комментарии

Алексей Радов
4 минуты назад
Они и так уже летают вглубь России при помощи старлинк, разве нет ?

Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России

Dmitriy Dorian
8 минут назад
Владимир, а в макроэкономике — не только лишь все :)

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Dmitriy Dorian
10 минут назад
Дмитрий, какие у вас есть основания для этого утверждения?

Эффект Даннинга — Крюгера оказался частью эволюционной адаптации

Владимир Городецкий
36 минут назад
Как я и думал, тут море комментариев. В экономике все разбираются. )))

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Autotrade222
59 минут назад
Маск нервно курит в сторонке. 🤣

Полет первой многоразовой ракеты LandSpace: опубликованы эксклюзивные кадры с борта Zhuque-3

Александр Арзамазов
2 часа назад
Александр, "Если же вы о других частях политики ЦБ, то тут у него есть разные варианты действий. ОФЗ не единственный -- есть же еще ФНБ." - иными

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Стоцкий
3 часа назад
Красивое животное, не в обиду волчарам)

Ученые выяснили, как на самом деле хватал добычу тасманийский волк

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Dmitriy, это конкретно, устойчивое поведение некоторых людей, отличающиеся степенью выраженности.

Эффект Даннинга — Крюгера оказался частью эволюционной адаптации

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Александр, "экономист Сергей Блинов, единственным в мире в 22-24 годах давший верные прогнозы по российской экономике (и давший довольно высокую

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Александр Березин
3 часа назад
Алекс, "Александр, вы балобол просто)). И тролль жирный)." Мощный контраргумент. И конкретный -- вон скобочек сколько. А, да, еще картинка. Правда, она

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Иван, а, ну да, действительно. Зачем научному журналисту быть грамотным, кроме случаев написания статей по грамматике и орфографии :)

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Алекс Романов
3 часа назад
Александр, вы балобол просто)). И тролль жирный). ИИ вам накидало на коленке весь этот бред из разных источников, а вы и рады с ботами упираться тут с

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Aitneics Secniv
3 часа назад
Почитал исследования про уменьшение объема мозга у религиозных людей. В одном из них, несколько лет наблюдали за 264 людьмм, возраст людей был 58-84.

Вопросы читателей (ч. 1)

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Коробка это 30% от всей стройки с отделкой. Фундамент, кровля, окна, двери, полы, потолок, и тд. Да и "принтер" может работать только с узким диапазоном

В Дании создали крупнейший в Европе жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере

Александр Березин
3 часа назад
Алекс, "Александр, то что вы не читали наших учебников истории плохо," В реальном мире Александр -- выпускник истфака. Поэтому он достоверно знает,

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Tony Outis
3 часа назад
Странно, очень странно, что данное обращение появилось только сейчас. Ибо готовиться надо было как минимум ещё год назад, если не все 3

У нас осталось мало времени: 100 компаний призвали подготовиться к ИИ-атакам

Алекс Романов
4 часа назад
Александр, то что вы не читали наших учебников истории плохо, хвалится нечем). Вероятно, никаких не читали. Тут уже вам ничем не помочь. Надеюсь, хоть

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Мистер Х
4 часа назад
Урфин, "дурень , бросай ружье и всплывай".®. Европе было сказано, это наша корова и мы ее доить будем. Здесь вопрос не про землю.

Рейтинг стран с самой большой площадью пахотных земель

Дмитрий Нетсев
4 часа назад
Ух-ты, а раньше безоговорочным лидером была Япония. Оказывается "экспорт президентов" не повышает ВВП.

Страны с самым высоким госдолгом относительно ВВП

Александр Березин
4 часа назад
Александр, "Получается, ЦБ необходимо поднять ключевую ставку до 16-16,5% и разместить ещё на 5,7 трлн руб. облигаций с соответствующей доходностью

В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?

Самые обсуждаемые