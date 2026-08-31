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31 августа, 09:44
Evgenia Vavilova
103

Физики поняли, почему сварные швы полиэтилена прочнее самого пластика 

❋ 4.1

Обычно место соединения двух деталей, даже из одного материала — слабая точка изделия. Но правильно сваренные друг с другом куски полиэтилена это правило нарушали, хотя ученые и не понимали почему.

Физика
# жесткость
# кристаллизация
# Полиэтилен
# сварка
# симуляции
# трубы
Рабочий специальным аппаратом склеивает две трубы из полиэтилена высокой плотности / © ENERGY.GOV
Рабочий специальным аппаратом склеивает две трубы из полиэтилена высокой плотности / © ENERGY.GOV

Полиэтилен — важный и широко используемый сегодня пластик, хорошо подходящий для переработки. Из него сделаны флаконы для жидкостей, упаковочная пленка и современные трубы коммунальных коммуникаций. В обычных бытовых условиях он не разрушается под действием щелочей и кислот, но, как и все пластики, боится ультрафиолетового излучения.

На молекулярном уровне полиэтилен — длинная цепочка атомов этилена. При нагреве он становится пластичным, полиэтиленовые детали могут менять форму, склеиваться друг с другом и быстро застывать в новом состоянии. При этом требуемый нагрев невелик — для формовки хватает температур порядка 120 градусов Цельсия.

В затвердевшем виде полиэтилен, например, в трубах, имеет кристаллическое строение: атомы и молекулы внутри материала расположены в предсказуемом порядке. Когда две нагретые полиэтиленовые поверхности спрессовывают вместе, цепочки полимеров деталей переплетаются и формируют ту же кристаллическую структуру. Это необычное свойство, не все пластики в месте соединения обретают прочность. 

Физики в деталях смоделировали процессы кристаллизации полиэтилена на месте сварного шва. Им пришлось провести крупномасштабные симуляции молекулярной динамики, включающие взаимодействия миллионов связанных частиц в полимерных цепях, их слияние и процессы, происходящие при охлаждении материала.

Оказалось, что на самой границе соединения материал даже в нагретом виде не полностью разжижался и терял кристаллическую структуру, в нем оставались подсказки об ориентации молекул и связей. Они сработали как зародыши кристаллизации и указали остывающему материалу энергетически выгодное кристаллическое состояние. В процессе охлаждения шов становится даже более упорядоченным, чем материал вокруг него.

Увеличенная жесткость соединения оказалась полезна и тем, что хорошо выдерживает напряжения — сварной шов не принимает весь стресс на себя, а перераспределяет его в окружающий, менее кристаллический полиэтилен. Детали симуляции опубликованы в статье в журнале Physical Review Letters.

Команда исследователей считает, что их вычисления можно использовать, чтобы правильно выбирать температуру нагрева и скорость охлаждения шва так, чтобы усилить естественный эффект упрочнения материала. Авторы также надеются, что их работа поможет инженерам меньше опасаться переработанного полиэтилена. Их работа показывает, что расплавление и соединение труб из этого полимера создают прочную, готовую к нагрузкам деталь.

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
212 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Физика
# жесткость
# кристаллизация
# Полиэтилен
# сварка
# симуляции
# трубы
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# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
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