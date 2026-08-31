Аборигены Австралии стали рисовать гигантских мифических существ после прихода европейцев
Европейская колонизация резко изменила жизнь коренных народов Австралии и поставила под угрозу их связь с традиционными землями. Археологи изучили наскальное искусство на севере континента и выяснили, что после начала контактов художники стали чаще изображать гигантских мифических существ, включая почти семиметрового змея.
Одно из крупнейших собраний древнего искусства в Австралии расположено в Арнем-Ленде — исторической области на севере континента. Рисунки сохранились на стенах и потолках каменных укрытий и отражали не только внешний мир, но и представления коренных народов о происхождении Земли, предках и продолжающемся времени сновидений.
Особое место в этой традиции занимает Радужный Змей — могущественное существо, связанное с водой, землей, переменами и созданием мира. Единого представления о нем у всех коренных народов Австралии нет. Его имя, внешний облик и значение различаются в зависимости от региона и сообщества.
Австралийские археологи выяснили, почему в одном из районов такие изображения оказались особенно многочисленными и крупными. Речь идет о памятниках в районе Арнем-Ленда. Ученые проанализировали рисунки в этом месте, сопоставили их стили и пигменты, наложения и похожие следы в других местах. Исследование опубликовано в журнале Australian Archaeology.
Всего команда обследовала 165 мест с наскальным искусством. На 21 памятнике зарегистрировали 29 рисунков Радужных Змеев — это крупнейшее известное скопление подобных изображений.
Самое большое изображение обнаружили на потолке каменного укрытия. Тело Радужного Змея тянется там на 6,1 метра по прямой и почти на 6,9 метра, если измерять его вдоль изгибов. Существо получило раскрытую крокодилью пасть, длинный язык и несколько рядов острых зубов. Помимо этого, на стенах нашли гигантские рисунки людей, питонов, крокодилов, кенгуру и даже усатого кита.
Достоверно датировать эти рисунки не удалось, поскольку краски не всегда сохраняют органический пигмент для радиоуглеродного анализа. Тем не менее цвета и способы заполнения фигур благодаря сравнению с другими памятниками указали, что изображения Радужного Змея относятся к периоду после начала контактов с чужеземцами. Некоторые рисунки могли возникнуть после появления мореплавателей еще в XVII-XVIII веках. Однако особенно крупные фигуры исследователи связали с потрясениями XIX и начала XX века, когда европейская колонизация резко изменила жизнь местных народов.
Так, в этот период на севере Австралии распространялись новые болезни, разрушались хозяйственные и социальные связи, а коренные жители теряли контроль над традиционными землями. Исследователи предположили, что в этих условиях художники стали чаще изображать могущественных предков и увеличивать их масштаб. Огромные фигуры могли подчеркивать связь сообщества с определенной территорией, поддерживать традиционные знания и символически возвращать людям ощущение порядка в быстроменяющемся мире.
Радужный Змей особенно подходил для этой роли, поскольку он связан одновременно с землей, преобразованиями и непрерывностью времени. Создание таких рисунков стало активным культурным ответом на колонизацию. Следом за ним последовало изображение других персонажей и героев в исполинском масштабе.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
Обычно место соединения двух деталей, даже из одного материала — слабая точка изделия. Но правильно сваренные друг с другом куски полиэтилена это правило нарушали, хотя ученые и не понимали почему.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Телескоп «Роман» в несколько раз превосходит любого из своих американских предшественников по числу мегапикселей в матрице и будет отправлять на Землю больше данных, чем любой другой космический телескоп из когда-либо созданных. С его помощью астрономы надеются и прояснить природу темной энергии и материи, и найти немало новых экзопланет — в особенности планет-бродяг
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Июля, 2017
Как один солдат водородную бомбу изобрел
21 Января, 2015
Фотографии, которые потрясли мир
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии