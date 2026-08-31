У забытой со времен СССР древнеегипетской мумии нашли зуб в носоглотке и необычные отверстия в черепе

Мумии сохраняют следы не только болезней и травм, но и самих процедур, которым подвергали тела после смерти. Компьютерная томография головы мумии, много десятилетий пролежавшей в музее, раскрыла не совсем привычный способ извлечения мозга и другие детали бальзамирования.

Древнеегипетская мумия с инвентарными номерами KT 123 и GEK 11581, хранящаяся в Национальном музее Литвы, десятилетиями пребывала в запущенном состоянии и оставалась практически нетронутой. От тела сохранилась только голова, которую, вероятнее всего, приобрели на египетском рынке древностей в конце XIX века.

Недавно команда ученых из университетов Саленко (Италия), Вильнюса (Литва), Карлова (Чехия) и Стаффордшира (Великобритания) провела первое комплексное обследование головы этой мумии, не повреждая ее. Компьютерная томография, трехмерная реконструкция, радиоуглеродное датирование и химический анализ помогли установить примерный возраст и пол человека, особенности его здоровья и способ мумификации. Статью с результатами опубликовали в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

До наших дней дошли череп, нижняя челюсть, часть шеи и первые четыре шейных позвонка. На них частично сохранилась льняная ткань, пропитанная остатками смолы. Ее датировали Третьим переходным периодом Древнего Египта, примерно 816-753 годами до нашей эры.

По строению черепа и зубов исследователи предварительно определили, что это был мужчина, умерший по неизвестной причине в возрасте 25-40 лет. Точную оценку затруднило отсутствие большей части скелета. Зато зубы рассказали о жизни древнего египтянина довольно много. Они имели сильный износ, причем изменения были заметны практически на всем сохранившемся зубном ряду. Такую стираемость обычно связывают с пищей, в которой попадались песок и мелкие частицы, например, после помола зерна. Для древнеегипетского населения подобное состояние зубов было привычным.

Верхний левый первый коренной зуб имел признаки серьезного воспаления. Рядом ученые выявили поражение в пять миллиметров, вместе с соседней областью оно достигало размера примерно 13,9 на 11,4 миллиметра. По характеру изменений специалисты расценили это как периарикальный абсцесс — скопление воспалительного содержимого в области корня зуба.

Самой необычной находкой стала деталь, которую невозможно было бы заметить при обычном осмотре: в носоглотке застрял фрагмент зуба. Его плотность на КТ составила 1862 единицы Хаунсфилда — это значение соответствует зубной ткани и значительно превышает плотность окружающих мягких тканей.

Трехмерные реконструкции черепа мумии с помощью КТ / © Frontiers in Environmental Archaeology

Скорее всего, зуб оказался там случайно, пока тело готовили к погребению. Исследователи связали его смещение с механическими манипуляциями в области рта, которые проводили в процессе мумификации. Версию о травме, полученной человеком при жизни, авторы исследования сочли маловероятной: на КТ не было признаков повреждения окружающих тканей или заживления.

Помимо этого, томография показала, как именно бальзамировщики извлекли мозг. В основании черепа отсутствовала решетчатая пластинка — тонкая кость, отделяющая полость носа от полости черепа. Через этот участок проходил доступ внутрь черепа, что свидетельствовало о трансназальной краниотомии: мозг удалили через носовой ход.

Здесь скрывалась еще одна особенность. Отверстие оказалось не одним, как чаще всего бывало при таком способе извлечения мозга. Судя по расположению сохранившихся структур, бальзамировщики проделали два отдельных отверстия, по одному с каждой стороны. Центральная костная структура между ними сохранилась.

После удаления мозга полость черепа оставили пустой. В глазницы, напротив, поместили фрагменты льна, а язык и надгортанник оставили как есть. Вероятно, льняная набивка помогала компенсировать усадку тканей после смерти и сохранять более естественный внешний вид лица. В полости рта также нашли льняные волокна.

Особенности мумификации дали основания предположить, что мужчина не принадлежал к элите. Полость черепа после извлечения мозга не заполнили смолой, как делали в случае с состоятельными людьми. Сохранились и основные элементы погребального ритуала без дорогостоящих усложнений.

Химический анализ остатков бальзамирующего вещества показал в его составе органические соединения и жирные кислоты. Наиболее вероятным источником исследователи сочли растительное масло. Доказательств присутствия битума, которое можно было предположить по черному цвету смолы, получить не удалось. Есть вероятность, что материал обработали или «подправили» каменноугольной смолой уже в музее, хотя подтвердить это невозможно.

История самой мумии тоже не так проста. Приблизительно в 1886-1890 годах голову приобрел российский врач Иван Чурилов из Ярославской губернии, посещавший Египет и Судан. В 1936-м он продал ее Государственному музею истории религии в Санкт-Петербурге, а в 1976-м непронумерованный экспонат передали Литовской ССР. С развалом Союза мумия попала в Национальный музей, где лишь к 2011 году ее включили в каталог египетских древностей. Судьба второго мумифицированного черепа из той же коллекции остается неизвестной.

Где именно изначально покоился этот мужчина, установить не удалось. Старые музейные сведения связывали находку с Мемфисом, но ученые назвали наиболее правдоподобным вариантом Саккару или другой памятник в Мемфисском регионе, откуда мумию могли вывезти и позднее продать в Каире. Археологических документов, подтверждающих конкретное место происхождения, не сохранилось.

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