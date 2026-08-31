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В Дании создали крупнейший в Европе жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере
Строительство с помощью 3D-печати все еще остается передовой технологией, однако удивительно быстро приближается к массовому применению. Очередной важный шаг в этом направлении сделали в Дании: здесь завершили проект, который его создатели называют крупнейшим в Европе жилым комплексом, построенным с использованием 3D-печати. Он включает 36 отдельных квартир для студентов.
Проект Skovsporet разработан архитектурным бюро SAGA Space Architects совместно с компаниями 3DCP и COBOD. Комплекс расположен в городе Хольстебро и был заказан организацией, занимающейся строительством доступного жилья для местного университетского кампуса.
36 квартир разместились в шести одноэтажных зданиях. Между ними обустроены внутренние дворики, озелененные сады, пешеходные дорожки и парковки для велосипедов. Отдельного внимания заслуживает экологичный подход к строительству: 90% деревьев, которые уже росли на участке, удалось сохранить.
Основную часть работ выполнили с помощью 3D-принтера COBOD BOD3. Он послойно выдавливал через сопло специальную цементоподобную смесь, постепенно формируя основные стены будущих квартир.
Следить за процессом непосредственно на строительной площадке было достаточно трех человек. При этом по мере накопления опыта скорость печати заметно росла. Первый корпус, рассчитанный на шесть квартир, печатали несколько недель, тогда как на последнем здании аналогичного размера весь процесс занял всего пять дней.
После завершения 3D-печати к работе приступили обычные строители. Они установили крыши, двери, окна, мебель и все остальное, необходимое для превращения бетонных конструкций, созданных принтером, в полноценные жилые помещения.
Площадь квартир составляет от 40 до 50 квадратных метров. Каждая из них спроектирована как самостоятельное жилье с собственной кухней, рабочей зоной, гостиной, ванной комнатой и спальным местом.
Архитекторы постарались максимально использовать естественное освещение: в квартирах много окон и установлены световые фонари. Интерьер при этом призван смягчить характерную для 3D-печати ребристую фактуру бетона, которая возникает из-за послойного нанесения материала. Для отделки использованы дерево, пробка и материалы, напоминающие гипсокартон.
В результате помещения выглядят скорее как современное компактное жилье, чем как экспериментальные бетонные ячейки — и уж точно заметно приятнее многих тесных и непритязательных студенческих общежитий, с которыми знакомо не одно поколение студентов.
На реализацию Skovsporet потребовалось 12 месяцев, включая работы, выполненные традиционным способом. В ближайшие недели ожидается заселение первых студентов.
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31 Августа, 2015
Самые несимпатичные животные
15 Июня, 2016
Чем вреден фастфуд
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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