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У нас осталось мало времени: 100 компаний призвали подготовиться к ИИ-атакам
Около ста крупнейших компаний, в том числе Google, Microsoft, Anthropic и OpenAI, в открытом письме призвали организации по всему миру усилить киберзащиту, пока искусственный интеллект не научился обходить существующие системы защиты. Они ожидают, что в ближайшие месяцы увеличится количество атак с использованием ИИ.
В последнее время стало известно о нескольких крупных кибератаках. Например, Министерство юстиции США рассказало, что хакеры получили доступ к технологическим системам, которые обслуживают органы власти. Кроме того, этим летом ИИ-инструменты во время тестирований попытались обойти защитные механизмы. С этим столкнулись в том числе OpenAI и Anthropic.
На фоне этого представители крупнейших компаний подготовили открытое письмо. В число подписантов вошли банки, платежные системы и технологические компании. Авторы письма утверждают, что у организаций осталось ограниченное количество времени, чтобы улучшить киберзащиту. По их словам, существующих мер безопасности будет недостаточно.
В первую очередь подписанты попросили правительства обратить внимание на больницы и предприятия, занимающиеся водоснабжением. В письме содержится и призыв к компаниям-разработчикам ИИ, согласно которому они должны предоставить доступ к моделям, выделить финансирование, а также помочь с обучением и практической поддержкой специалистов по защите критической инфраструктуры. Когда и как компании реализуют доступ к ИИ-моделям, в письме не уточняется.
Представитель некоммерческой организации CivAI Эндрю Юн ожидает, что люди столкнутся с беспрецедентной волной кибератак с использованием ИИ. Он поддержал инициативу технологических компаний выделить средства на защиту от таких атак. При этом он отметил, что среди предложенных мер авторы не упомянули замедление развития ИИ.
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