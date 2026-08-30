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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
30 августа, 22:08
Рейтинг: +307
Посты: 1078

У нас осталось мало времени: 100 компаний призвали подготовиться к ИИ-атакам

Около ста крупнейших компаний, в том числе Google, Microsoft, Anthropic и OpenAI, в открытом письме призвали организации по всему миру усилить киберзащиту, пока искусственный интеллект не научился обходить существующие системы защиты. Они ожидают, что в ближайшие месяцы увеличится количество атак с использованием ИИ.

Сообщество
# информационная безопасность
# искусственный интеллект
# кибератаки
# технологии
# хакеры
Кадр из фильма «Матрица» / © Warner Bros., Village Roadshow Pictures
Кадр из фильма «Матрица» / © Warner Bros., Village Roadshow Pictures

В последнее время стало известно о нескольких крупных кибератаках. Например, Министерство юстиции США рассказало, что хакеры получили доступ к технологическим системам, которые обслуживают органы власти. Кроме того, этим летом ИИ-инструменты во время тестирований попытались обойти защитные механизмы. С этим столкнулись в том числе OpenAI и Anthropic.

На фоне этого представители крупнейших компаний подготовили открытое письмо. В число подписантов вошли банки, платежные системы и технологические компании. Авторы письма утверждают, что у организаций осталось ограниченное количество времени, чтобы улучшить киберзащиту. По их словам, существующих мер безопасности будет недостаточно. 

В первую очередь подписанты попросили правительства обратить внимание на больницы и предприятия, занимающиеся водоснабжением. В письме содержится и призыв к компаниям-разработчикам ИИ, согласно которому они должны предоставить доступ к моделям, выделить финансирование, а также помочь с обучением и практической поддержкой специалистов по защите критической инфраструктуры. Когда и как компании реализуют доступ к ИИ-моделям, в письме не уточняется.

Представитель некоммерческой организации CivAI Эндрю Юн ожидает, что люди столкнутся с беспрецедентной волной кибератак с использованием ИИ. Он поддержал инициативу технологических компаний выделить средства на защиту от таких атак. При этом он отметил, что среди предложенных мер авторы не упомянули замедление развития ИИ.

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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Сурков
Сергей Сурков
12 секунд назад
Чёт сюрреализм уже какой-то. Сами делают и при этом окружающим пишут. По сути это: "мы делаем, но понимаем, что справится не сможем, так что, ребята, держитесь!" А как-то притормозить, хотя бы чтобы усилить управляемость - "не, не слышали"
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# бензин
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