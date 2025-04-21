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Аппараты миссии PUNCH по изучению Солнца получили первые изображения

Сотрудники NASA сообщили, что зонды миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, «Объединенный поляриметр короны и гелиосферы»), которые в ближайшее время займутся наблюдениями за солнечным ветром и короной, получили первые изображения.

Первое изображение, полученное зондами миссии PUNCH / © Southwest Research Institute

Миссия PUNCH включает в себя не один, а сразу четыре аппарата, которые вместе составляют единую исследовательскую систему для изучения Солнца. Ученые уверены, что работа аппаратов поможет раскрыть загадки, которые до сих пор скрывает атмосфера нашей звезды, включая механизмы рождения солнечного ветра и появления корональных выбросов массы.

Аннотированный вариант изображения, полученного зондами миссии PUNCH / © Southwest Research Institute

На первых снимках можно увидеть звезды, мерцающие на темном фоне, окутанном мягким янтарным свечением. Это так называемый зодиакальный свет — рассеянное свечение, возникающее из-за отражения солнечного света от пыли, вращающейся вокруг Солнца.

Приглядевшись, можно заметить и созвездия, например Тельца и Кита. Однако в будущем PUNCH должен полностью устранять звезды и зодиакальный свет, чтобы выделить только солнечную материю.

Художественное изображение работы аппаратов миссии PUNCH / © Southwest Research Institute

Напомним, миссия PUNCH стартовала 11 марта на ракете Falcon 9 компании SpaceX вместе с космической обсерваторией SPHEREx. По окончании ввода в эксплуатацию зондов PUNCH, который состоится уже этим летом, ожидается поступление научных данных.