Аппараты миссии PUNCH по изучению Солнца получили первые изображения

Сотрудники NASA сообщили, что зонды миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere, «Объединенный поляриметр короны и гелиосферы»), которые в ближайшее время займутся наблюдениями за солнечным ветром и короной, получили первые изображения.