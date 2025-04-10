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В России проверили реальный запас хода самых популярных марок электромобилей

Запас хода — важнейший параметр для электромобиля, который обязательно указывают в технических характеристиках. Однако, как показывает практика, эти параметры не всегда соответствуют действительности.

Инфографика: запас хода популярных в России марок электромобилей / © auto.ru

Недавно журналисты издания auto.ru провели исследование реального запаса хода самых популярных в России марок электромобилей. В испытаниях участвовали как локализованные в стране электромобили — «Москвич 3е» и Evolute i-Joy, так и иностранные Tesla Model 3 Long Range, Avatr 11, Nio ES8, Hongqi E-HS9 и Ora 03 GT.

Заезд проходил в Москве в реальных дорожных условиях по единому маршруту длиной 320 километров. Электромобили застали утренние пробки, пронеслись по магистрали и захватили свободные дороги северных рубежей столицы. При этом водители-экспериментаторы не выключали автомагнитолы, печки и прочие функции комфорта, а также не стали задействовать особые алгоритмы для экономии энергии в машинах.

В итоге по дальности хода победил электромобиль Avatr 11, выпускаемый китайской компанией Changan.



