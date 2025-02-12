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СМИ узнали, чем был оснащен китайский шар-шпион, сбитый в небе над США

В феврале 2023 года американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над акваторией Атлантического океана, который ранее пересек всю территорию США. Позже специалисты извлекли обломки шара из-под воды для изучения.

Китайский аэростат, пролетающий над территорией США / © USAF

По словам двух источников издания Newsweek, непосредственно знакомых с анализом обломков, проведенным американскими военными, китайский аэростат был оснащен техническими средствами, произведенными в США и позволяющими шпионить за американцами.

Специалисты установили, что воздушный шар имел модули спутниковой связи американского производства и различную аппаратуру по меньшей мере пяти американских фирм, позволяющей делать фотографии, собирать информацию и передавать ее в режиме реального времени в Китай.