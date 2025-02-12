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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
14 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2040

СМИ узнали, чем был оснащен китайский шар-шпион, сбитый в небе над США 

В феврале 2023 года американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над акваторией Атлантического океана, который ранее пересек всю территорию США. Позже специалисты извлекли обломки шара из-под воды для изучения.

Сообщество
# Китай
# технологии
Китайский аэростат, пролетающий над территорией США / © USAF
Китайский аэростат, пролетающий над территорией США / © USAF

По словам двух источников издания Newsweek, непосредственно знакомых с анализом обломков, проведенным американскими военными, китайский аэростат был оснащен техническими средствами, произведенными в США и позволяющими шпионить за американцами.

Специалисты установили, что воздушный шар имел модули спутниковой связи американского производства и различную аппаратуру по меньшей мере пяти американских фирм, позволяющей делать фотографии, собирать информацию и передавать ее в режиме реального времени в Китай.

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
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# плезиозавр
# плезиозавры
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# 6G
# машинное обучение
# мобильная связь
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Европейские палеонтологи изучили исключительно сохранившийся скелет плезиозавра из юрского периода, обнаруженный в Германии еще в 1940 году. Тогда ископаемую рептилию спрятали от разрушений войны в музей, а через 80 лет выяснилось, что на теле древнего животного остались мягкие ткани — кожа с уцелевшими клеточными ядрами и чешуйки. Новые данные дополняют представление о внешнем виде плезиозавров, живших больше 180 миллионов лет назад.

Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
Позавчера, 12:04
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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Исследователи МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России показали эффективную работу беспроводного канала связи 6G на частотах субтерагерцового диапазона. Устройство передает данные со скоростью 12 гигабит в секунду и сохраняет стабильность сигнала, автоматически переключаясь при блокировке. Показатели соответствуют международным стандартам 6G.

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# геология
# литосферные плиты
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Маша Russia
3 часа назад
Это на Земле все измеряется временем, а Вселенная существует вне времени, просто в умах ученых бесконечность не укладывается😏 вот и пытаются

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Юра Казанцев
3 часа назад
Хм. Может ли ИИ попросить прощения у Господа Бога за совершенные плохие поступки? Можно ли благословить ИИ на крестовый поход, ибо богоугодное же

Человеческие тексты научат ИИ морали

Юрий Лисин
4 часа назад
И чего здесь спорить? Никто ничего толком не знает. Одно бла-бла-бла. А может наша вселенная на столько мала, что является какой нибудь песчинокой на

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Юра Казанцев
4 часа назад
Ярослав, гладь, гладь.

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Литвин Эдуард
4 часа назад
Такой хорошо сохранившийся скелет, что даже кожа сохранилась, а голова нет? Где голова? И с какой стороны она была? По снимку непонятно, я вижу, что

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Иван Колупаев
6 часов назад
Дмитрий, легко 😁

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Иван Колупаев
6 часов назад
getech, зато кабздец этому всему может наступить мгновенно. Если и правда у нас тут ложный вакуум вместо истинного. И понять ничего не успеем и сделать

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Дмитрий Kuрueнко
7 часов назад
прям какое то нашествие апологетов бесконечности... ... ждем с появления апологетов нуля.

Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Иван Колупаев
7 часов назад
Илья, и что с ним не так? https://www.researchgate.net/profile/Iosif-Lazaridis

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Илья Дзен
7 часов назад
да ладно вам, пробейте лучше автора исследования по всем каналам. Iosif Lazaridis

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Иван Колупаев
8 часов назад
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Михаил Невский
9 часов назад
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getech
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Астрономы получили первое высококачественное изображение нити «космической паутины», соединяющей две галактики

Sam Dowson
13 часов назад
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