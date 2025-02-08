Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: биологи запечатлели морского черта при дневном свете

Морским биологам из экологической организации Condrik Tenerife удалось снять на видео встречу с глубоководным черным удильщиком (Melanocetus johnsonii, морской черт). Его заметили днем ​​у поверхности воды, всего в двух километрах от побережья одного из островов Канарского архипелага Тенерифе.

Морской черт недалеко от поверхности воды / © Condrik Tenerife

«Возможно, это первая в мире зарегистрированная [на видео] встреча живого взрослого морского черта при дневном свете на поверхности воды», — отметили специалисты.

© Condrik Tenerife

Ранее в подобных условиях биологи наблюдали только личиночные стадии удильщика или мертвых особей.

Почему хищная рыба находилась так близко к поверхности воды, установить не удалось. Обычно удильщики живут на глубине от полутора до трех километров.