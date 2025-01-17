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Александр Речкин
Александр Речкин
53 минуты назад
Рейтинг: +446
Посты: 1166

SpaceX выполнила седьмой испытательный запуск Starship и вторую ловлю первой ступени

Космическая компания Илона Маска 17 января, в 01:37 по московскому времени, в седьмой раз запустила транспортную систему Starship в космос со стартовой площадки «Звездной базы» в Южном Техасе.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Starship отправился в седьмой испытательный полет / © SpaceX
Starship отправился в седьмой испытательный полет / © SpaceX

Одной из целей полета стала вторая попытка ловли первой ступени Starship — ракеты Super Heavy B14 — башней обслуживания Mechazilla, и она увенчалась успехом.

Кроме того, на Super Heavy B14 установили один из двигателей Raptor, который уже летал во время предыдущих испытаний. Он тоже справился со своей задачей, в отличие от другого, нового двигателя первой ступени, который отключился.

Ловля первой ступени башней обслуживания / © SpaceX

После успешного разделения ступеней полет пошел не по плану. При наборе высоты произошло быстрое нештатное разрушение корабля Starship.

По словам самого Маска, это случилось из-за утечки горючего. Она оказалась достаточно сильной, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность отверстия для сброса излишков компонентов.

Обломки второй ступени Starship © James / Х

В итоге SpaceX потеряла корабль Starship вместе с демонстратором полезной нагрузки. Но это не все.

Когда вторая ступень ракеты взорвалась примерно через 8,5 минуты после старта, ее обломки вышли за пределы установленных закрытых зон и вынудили сразу несколько пассажирских самолетов изменить курс.

Поэтому Федеральное управление гражданской авиации США (FАА), скорее всего, проведет расследование случившегося, что может приостановить полеты Starship.

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Потапов Сергей
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Гена Пастухов
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Иван Колупаев
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Uber Cynic
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Uber Cynic
12 часов назад
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Иван Колупаев
12 часов назад
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Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

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Александр Панов
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Uber Cynic
13 часов назад
Александр, ещё раз повторяю - почти сто лет назад фрицы быстро разобрались и с польшей (1 сентября — 8 октября 1939 года, 17 сентября польское

Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?

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