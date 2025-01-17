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SpaceX выполнила седьмой испытательный запуск Starship и вторую ловлю первой ступени
Космическая компания Илона Маска 17 января, в 01:37 по московскому времени, в седьмой раз запустила транспортную систему Starship в космос со стартовой площадки «Звездной базы» в Южном Техасе.
Одной из целей полета стала вторая попытка ловли первой ступени Starship — ракеты Super Heavy B14 — башней обслуживания Mechazilla, и она увенчалась успехом.
Кроме того, на Super Heavy B14 установили один из двигателей Raptor, который уже летал во время предыдущих испытаний. Он тоже справился со своей задачей, в отличие от другого, нового двигателя первой ступени, который отключился.
После успешного разделения ступеней полет пошел не по плану. При наборе высоты произошло быстрое нештатное разрушение корабля Starship.
По словам самого Маска, это случилось из-за утечки горючего. Она оказалась достаточно сильной, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность отверстия для сброса излишков компонентов.
В итоге SpaceX потеряла корабль Starship вместе с демонстратором полезной нагрузки. Но это не все.
Когда вторая ступень ракеты взорвалась примерно через 8,5 минуты после старта, ее обломки вышли за пределы установленных закрытых зон и вынудили сразу несколько пассажирских самолетов изменить курс.
Поэтому Федеральное управление гражданской авиации США (FАА), скорее всего, проведет расследование случившегося, что может приостановить полеты Starship.
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