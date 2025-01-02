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Пять лучших небоскребов 2024 года
Редакция онлайн-журнала об архитектуре Dezeen представила собственный рейтинг 10 самых значимых небоскребов ушедшего года.
Лучшим небоскребом в минувшем году стала пара дубайских башен One Za’abeel. Комплекс состоит из двух зданий высотой 57 и 67 этажей, построенных на едином основании.
Башни соединяются самым длинным в мире панорамным «небесным подиумом» The Link на высоте 100 метров над землей. Внутри него расположатся несколько элитных ресторанов, лаундж-бар и смотровая площадка.
На второй месте — пара жилых небоскребов One Domino Square, спроектированных компанией Selldorf Architects. Они облицованы переливающейся фарфоровой плиткой.
Третье место занял один из широких небоскребов, завершенных в 2024 году, — это 24-этажное здание EPIQ, которое возвышается рядом с центральным парком Ла-Каролина в Кито (Эквадор).
Небоскреб высотой 101 метр состоит из двух изогнутых Г-образных блоков, установленных друг на друга, которые имеют ряд открытых террас.
В Сан-Франциско архитектурная студия Foster + Partners завершила капитальный ремонт знакового здания Transamerica Pyramid, которое было открыто в 1972 году.
Студия поставила цель «восстановить логику» офисного здания высотой 260 метров, реконструировав оригинальные элементы и связав его с новым, прилегающим по близости парком.
Последним зданием в списке Dezeen стала ступенчатая «группа башен» рядом с парком Дискавери-Грин в центре Хьюстона, штат Техас. Здание, получившее название 1550 on the Green, состоит из шести соединенных между собой башен, которые слегка изгибаются, а самый высокий блок достигает высоты 137 метров.
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Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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