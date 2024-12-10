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Tesla Model Q: появились слухи о новом бюджетном электромобиле

В Китае появились слухи о новом бюджетном электромобиле Tesla Model Q стоимостью менее 30 000 долларов США (чуть больше трех миллионов рублей по курсу). Инсайдеры сообщили, что автопроизводитель покажет несколько новых электромобилей в начале 2025 года.

Планы по выпуску бюджетного электромобиля на презентации Tesla / © Tesla

По данным портала Global ChinaEV, Tesla запустит производство нового электромобиля под названием Model Q в первой половине следующего года. Проект имеет кодовое название Redwood и будет на 15% меньше и на 30% легче Model 3. Инсайдеры сообщили, что электромобиль получит аккумуляторную батарею LFP, доступную в конфигурациях 53 и 75 киловатт-часов, а также в вариантах с одним и двумя двигателями.

Скорее всего, это всего лишь слух, так как ранее Илон Маск отменил планы по выпуску новых, более дешевых электромобилей Tesla, чтобы сосредоточится на создании беспилотных Cybercab и Cybervan.