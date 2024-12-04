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SpaceX может стать одной из крупнейших публичных компаний по рыночной капитализации

Космическая компания, принадлежащая Илону Маску, ведет переговоры о продаже акций среди ее инсайдеров. Это может повысить оценку SpaceX до 350 миллиардов долларов США.

Транспортная система Starship / © SpaceX

По данным Bloomberg, такая оценка также закрепит за SpaceX статус самого ценного частного стартапа в мире. Последний раз компанию Маска оценивали в 210 миллиардов долларов, это было во время предыдущего тендерного предложения.

SpaceX остается незаменимым поставщиком запусков полезной нагрузки в космос в США. Больше всего NASA полагается на ракету Falcon 9 и космический корабль Crew Dragon для доставки астронавтов на МКС.

Космическое агентство также рассчитывает на то, что транспортная система Starship сыграет ведущую роль в амбициозных планах по возвращению астронавтов на поверхность Луны.

Помимо государственных контрактов, SpaceX получает миллиарды долларов дохода от Starlink — своего спутникового интернет-сервиса.