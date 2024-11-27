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В Китае создали машину, способную прокладывать подводные кабели в самом глубоком месте в мире

Инженеры создали машину, способную прокладывать подводные оптические кабели в самой глубокой точки поверхности Земли — в бездне Челленджера, расположенной в западной части Тихого океана, в Марианской впадине. По разным оценкам, ее глубина составляет от 10 898 до 11 034 метров ниже уровня моря.

Haiwei GD11000 / © Dalian Maritime University / Global Times

Как пишет издание South China Morning Post, специалисты Даляньского морского университета совместно с китайскими машиностроительными и научно-техническими компаниями создали машину для прокладки подводных кабелей Haiwei GD11000​​​. Ее рабочая нагрузка превышает 15 тонн, а скорость прокладки достигает 120 метров в минуту.

Haiwei GD11000 провела две операции на глубине более четырех километров в Южно-Китайском море, тем самым установила новый мировой рекорд, побив достижение итальянской компании Prysmian: та проложила подводный кабель на глубине 2150 метров.