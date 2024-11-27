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В Китае создали машину, способную прокладывать подводные кабели в самом глубоком месте в мире
Инженеры создали машину, способную прокладывать подводные оптические кабели в самой глубокой точки поверхности Земли — в бездне Челленджера, расположенной в западной части Тихого океана, в Марианской впадине. По разным оценкам, ее глубина составляет от 10 898 до 11 034 метров ниже уровня моря.
Как пишет издание South China Morning Post, специалисты Даляньского морского университета совместно с китайскими машиностроительными и научно-техническими компаниями создали машину для прокладки подводных кабелей Haiwei GD11000. Ее рабочая нагрузка превышает 15 тонн, а скорость прокладки достигает 120 метров в минуту.
Haiwei GD11000 провела две операции на глубине более четырех километров в Южно-Китайском море, тем самым установила новый мировой рекорд, побив достижение итальянской компании Prysmian: та проложила подводный кабель на глубине 2150 метров.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
В норме у человека в определенном порядке чередуются несколько периодов быстрого и медленного сна разной длительности. Их последовательность называется структурой сна. Ученые из Швейцарии определили, активность какой зоны мозга влияет на эту структуру и позволяет ее регулировать.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
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