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Маск заявил, что самое дорогостоящее американское оружие безнадежно устарело

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на статью, опубликованную в издании Bloomberg. В ней речь идет о том, что руководство США одобрило серийное производство истребителей F-35, не учитывая данные об их многочисленных недостатках.

Истребитель F-35 компании Lockheed Martin / © Lockheed Martin / Liz Lutz

«Проект F-35 провалился на этапе предъявления требований [к самолету], поскольку слишком большое число людей требовали от него слишком многого и сразу. Это сделало его дорогим и сложным. Шансов на успех не было. Пилотируемые истребители в любом случае устарели в эпоху беспилотников. Они просто убьют пилотов», — написал Маск в социальной сети Х.

По данным Bloomberg, в рассекреченной версии отчета об эксплуатационных испытаниях F-35 говорится о множестве несоответствий истребителей требованиям о надежности конструкции, точности ведения огня, малозаметности и пригодности для ремонта. Авторы статьи пришли к выводу, что все эти проблемы делают самолет компании Lockheed Martin самым дорогостоящим американским оружием.