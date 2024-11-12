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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
7 часов назад
Рейтинг: +395
Посты: 794

Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Многие люди дают себе новогодние обещания вроде покончить с вредной привычкой или начать ходить в спортзал. Но для генерального директора OpenAI Сэма Альтмана наступление следующего год означает приход технологической сингулярности.

Сообщество
# OpenAI
# ИИ
# технологии
Сэм Альтман / © Getty Images 
Сэм Альтман / © Getty Images 

В беседе с директором инкубатора стартапов Y Combinator Гарри Таном генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что сильный или общий искусственный интеллект (AGI) будет создан в течение следующего календарного года.

На вопрос Тана, чего ждать от 2025-го, руководитель OpenAI немедленно ответил: «[Появления] общего искусственного интеллекта».

Общий искусственный интеллект — технология, которая, несмотря на недостаток базовых знаний, сможет выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим или превзойдет человеческие возможности. 

Ранее многие эксперты предполагали, что в какой-томомент в ближайшембудущем (возможно, между2025 и2050 годами) человечество достигнет точки технологической сингулярности, когда технический прогресс станет неуправляемым и необратимым.

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Комментарии

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11 Комментариев
Антон Романов
Антон Романов
59 минут назад
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0
+
Поживём - увидим
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Виктор Савицкий
Виктор Савицкий
2 часа назад
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Технологическая сингулярность предполагает инновационную активность без границ. Т.е. создание технологий в любых инженерных областях и их взаиморазвитие с реализацией заинтересованными сторонами. Это возможно только при коммунистической модели экономики. Сэм к этому вместе с ветераном АНБ в совете директоров морально не готов. Увы.
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0
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Dalis Alis
Dalis Alis
2 часа назад
-
1
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Как же он достал своей околонаучной демагогией. Пусть любовнику своему лапшу на уши вешает. Пусть gpt сначала всем людям откроет, а то строит из себя гения не по заслугам.
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-
1
+
Антон Симен
Антон Симен
3 часа назад
-
0
+
Все это чушь. Безусловно, ИИ сильно изменит нашу жизнь в ближайшее время, но не сильнее, чем это сделал интернет. Мы понятия не имеем, что такое наше сознание, а говорим на серьёзных щах про искусственный "интеллект". Смешно. Скорее, пузырь этот лопнет в 2025.
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Zhe Sh
Zhe Sh
6 часов назад
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Акции свои пампит, известно. Я хоть и оптимист, но отодвинул бы реально сильный ИИ лет на 10 минимум.
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    Dalis Alis
    Dalis Alis
    2 часа назад
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    0
    +
    Zhe, он имеет ввиду agi генерацию. Мол, все заживём.
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    Slava Belaev
    Slava Belaev
    1 час назад
    -
    0
    +
    Zhe, AGI уже очевидно создан и вероятно это GPT5, иначе бы не было всех этих новостей со смещением руководства OpenAI, привлечением 6.6 млрд $ инвестиций на недавнем инвест раунде, при оценке компании в 157 млрд. $. Только пока они его боятся выпускать в прод, потому что последствия могут быть непредсказуемыми для мировой экономики, тем более что при созданом AGI — самая сложная задача, создать надёжные механизмы его контроля и этики, чем они очевидно и занимаются сейчас.
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Антон Романов
59 минут назад
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Slava Belaev
1 час назад
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Dalis Alis
2 часа назад
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