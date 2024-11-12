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Технологическая сингулярность будет достигнута в 2025 году, заявил глава OpenAI

Многие люди дают себе новогодние обещания вроде покончить с вредной привычкой или начать ходить в спортзал. Но для генерального директора OpenAI Сэма Альтмана наступление следующего год означает приход технологической сингулярности.

Сэм Альтман / © Getty Images

В беседе с директором инкубатора стартапов Y Combinator Гарри Таном генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что сильный или общий искусственный интеллект (AGI) будет создан в течение следующего календарного года.

На вопрос Тана, чего ждать от 2025-го, руководитель OpenAI немедленно ответил: «[Появления] общего искусственного интеллекта».

Общий искусственный интеллект — технология, которая, несмотря на недостаток базовых знаний, сможет выполнять задачи, применяя когнитивные способности, подобные человеческим или превзойдет человеческие возможности.

Ранее многие эксперты предполагали, что в какой-томомент в ближайшембудущем (возможно, между2025 и2050 годами) человечество достигнет точки технологической сингулярности, когда технический прогресс станет неуправляемым и необратимым.