Почему OpenAI закрывает Sora и что будет с ИИ-видео дальше

Компания OpenAI официально подтвердила информацию, которая уже несколько дней будоражит профильные ИТ-сообщества: видеогенератор Sora прекращает свое существование. В официальном заявлении команда проекта выбрала довольно эмоциональную формулировку: «Мы прощаемся с приложением Sora». О возможных причинах и последствиях решения рассказал Дмитрий Сошников – преподаватель института № 8 «Компьютерные науки и прикладная математика» Московского авиационного института, популяризатор технологий искусственного интеллекта, автор телеграм-канала Облачный адвокат.

В начале 2024 года презентация нейросети Sora произвела фурор на всех, кто интересуется развитием искусственного интеллекта. Американская научно-исследовательская организация OpenAI во главе с инвестором и программистом Сэмом Альтманом показала миру видео, сгенерированные нейросетью, которое было практически невозможно отличить от съемки профессиональной камерой. Казалось, что будущее видеопроизводства наступило. Однако спустя всего два года компания объявляет о закрытии проекта. Разбираемся, почему «убийца голливудских операторов» так и не стал массовым продуктом и что на самом деле стоит за решением Сэма Альтмана.

Разработчики поблагодарили пользователей за созданные ролики и пообещали в ближайшее время раскрыть точные сроки отключения сервиса и API, а также предоставить инструкции по сохранению контента. «То, что вы делали с Sora, имело значение», — подчеркнули в компании, признавая, что новость разочарует преданное сообщество.

Уйти на пике?

На момент анонса в 2024 году Sora выглядела технологическим прорывом. Возможность генерировать фотореалистичные видео длительностью до минуты с соблюдением физики объектов казалась магией. Однако за громким стартом не последовало широкого массового внедрения. Продукт так и не стал доступным для массовой аудитории, в то время как конкуренты — Runway, Luma и особенно китайский Kling — активно захватывали рынок, предлагая более гибкие тарифы и интеграции. Sora осталась скорее технологической демонстрацией возможностей, чем полноценным бизнес-инструментом.

Дмитрий Сошников считает, что закрытие Sora — это не столько провал технологии, сколько вопрос экономической целесообразности и ресурсов.

— Sora — это коммерческий проект. Вместе с ChatGPT и генерацией изображений (GPT Images) компания предоставляла и видео. Теперь видео не будет. Основная причина, скорее всего, кроется в нехватке вычислительных ресурсов. Генерация видео — это крайне дорогая «история» с точки зрения себестоимости, — подчеркивает Дмитрий Сошников.

Пользователи в Сети задаются вопросом: можно ли вообще закрыть нейросеть, если она уже существует? Дмитрий объясняет, что здесь важно различать типы моделей, которые используются для тех или иных генераций.

— Существуют нейросети с открытыми весами. Их можно скачать к себе на компьютер, или развернуть на компьютерном кластере. Такие действительно не закроешь. Но Sora работала исключительно на вычислительных мощностях OpenAI. Поскольку веса модели открыто не распространялись, закрытие доступа означает, что пользователи больше не смогут ею пользоваться. Сама модель внутри компании останется, но ее переиспользуют в исследованиях в области построения моделей мира (т.н. World Models) — нейросетей, способных предсказывать развитие физических сцен и взаимодействие объектов, что критически важно, в частности, для робототехники, автономных систем и симуляторов реальности, — отмечает эксперт МАИ.

Что будет с данными пользователей?

Один из главных вопросов, который волнует всех, кто успел поработать с Sora, — судьба созданного контента. Исчезнут ли сгенерированные ролики бесследно?

— Это зависит от компании. OpenAI обещала в ближайшее время вернуться с подробностями, как можно будет скачать клиентские данные, и когда именно сервис прекратит работу, — добавляет специалист.

Иными словами, технически возможность сохранить свои работы у пользователей будет, но многое сейчас зависит от того, насколько добросовестно OpenAI подойдет к этому процессу. Пока компания лишь пообещала предоставить инструкции по экспорту данных, но точные сроки и механизмы еще не раскрыты. В любом случае, рассчитывать на то, что ролики останутся в открытом доступе на серверах компании после отключения сервиса, не стоит. Таких гарантий никто не давал.

Битва за ресурсы и приоритеты

Решение о закрытии Sora совпало с серией внутренних перестановок в OpenAI. Генеральный директор Сэм Альтман перераспределяет зоны ответственности — в частности, это касается смены руководства команды безопасности и защиты. Сам же Альтман фокусируется на привлечении инвестиций, развитии инфраструктуры и строительстве дата-центров.

По неподтвержденным данным зарубежных СМИ, OpenAI завершила обучение новой крупной модели под кодовым названием Spud, и именно для ее обслуживания требуются высвобожденные вычислительные мощности.

Дмитрий Сошников отмечает, что сейчас на рынке ИИ сложилась парадоксальная ситуация.

— Многие поставщики «условно-бесплатных» ИИ-услуг работают себе в убыток. Себестоимость эксплуатации нейросетей высока. При недостатке ресурсов логично сворачивать самое «дорогое» направление — видео. У OpenAI сейчас серьезные конкуренты в текстовом поле, такие, как Anthropic, поэтому, думаю, приоритеты были пересмотрены в пользу более экономически выгодных, окупаемых и перспективных разработок, — уточняет эксперт.

Несмотря на закрытие флагманского видеогенератора, OpenAI не уходит из направления генерации видео полностью. Исследования продолжатся, но с акцентом на долгосрочную симуляцию мира и более фундаментальные разработки. Однако для массового пользователя это означает, что альтернативы придется искать у конкурентов.

Эксперт МАИ уверен, что индустрия от этого только выиграет.

— Пользователи не останутся без альтернатив. По качеству Sora была примерно на уровне других ведущих моделей. По моему личному опыту, пару месяцев назад, например, GPT Images слегка выигрывала у Nano Banana. Конкуренты никуда не делись, — считает Дмитрий Сошников.

Итог — не «смерть», а трансформация?

Закрытие Sora — это не конец развития ИИ-видео, а маркер смены эпохи. OpenAI отказывается от роли сервиса для массового потребителя в сегменте видео, чтобы сконцентрироваться на гонке в области больших языковых моделей и создании так называемой «симуляции мира» — технологии, которая в будущем может стать основой для подлинно искусственного интеллекта.

Для пользователей это становится важным уроком: в мире, где стоимость обучения и эксплуатации ИИ исчисляется миллиардами, даже самые перспективные стартапы могут быть принесены в жертву ради выживания компании в целом. Sora была прекрасной технологией, но так и не стала успешным бизнесом. А для тех, кто успел создать с ее помощью ролики, теперь главное — успеть сохранить свои работы, пока OpenAI не отключила серверы навсегда.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

