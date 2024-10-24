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Tesla выпустила семимиллионный электромобиль

Автомобилестроительная компания Илона Маска сообщила, что 22 октября 2024 года выпустила свой семимиллионный электромобиль — это важная веха для фирмы, которая значительно ускорила электрификацию автомобильной промышленности.

Tesla выпустила семимиллионный электромобиль / © Tesla

В начале 2020 года, на 16-й год своего существования, Tesla выпустила миллионный электромобиль. За последующие четыре года удалось произвести еще шесть миллионов электромобилей. И это впечатляет.

Судя по фото, опубликованному Tesla, семимиллионный электромобиль выпустили на заводе во Фримонте (США). Однако наибольший вклад внес китайский завод Gigafactory Shanghai.

Рост Tesla за последние несколько лет впечатляет. Автопроизводитель выпустил четырехмиллионный электромобиль в марте 2023 года, пятимиллионный — уже в сентябре 2023-го. Правда, в 2024 году темпы замедлились.