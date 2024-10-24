  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
40 минут назад
Рейтинг: +615
Посты: 1666

Tesla выпустила семимиллионный электромобиль

Автомобилестроительная компания Илона Маска сообщила, что 22 октября 2024 года выпустила свой семимиллионный электромобиль — это важная веха для фирмы, которая значительно ускорила электрификацию автомобильной промышленности.

Сообщество
# Tesla
# технологии
# транспорт
# электромобили
Tesla выпустила семимиллионный электромобиль / © Tesla
Tesla выпустила семимиллионный электромобиль / © Tesla

В начале 2020 года, на 16-й год своего существования, Tesla выпустила миллионный электромобиль. За последующие четыре года удалось произвести еще шесть миллионов электромобилей. И это впечатляет.

Судя по фото, опубликованному Tesla, семимиллионный электромобиль выпустили на заводе во Фримонте (США). Однако наибольший вклад внес китайский завод Gigafactory Shanghai.

Рост Tesla за последние несколько лет впечатляет. Автопроизводитель выпустил четырехмиллионный электромобиль в марте 2023 года, пятимиллионный — уже в сентябре 2023-го. Правда, в 2024 году темпы замедлились.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
24 Окт
200
Морские рептилии России
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Глия: новые старые знакомые
Нейрокампус
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Экономика Ассирии
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Магнитное поле во Вселенной
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Вирусы против рака
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Анатомия власти
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Окт
900
Квантовые поля в действии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Окт
Бесплатно
Биофотоника – новый инструмент в медицине
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Окт
Бесплатно
Новый штурм Луны: обзор автоматических посадочных лунных миссий
Планетарий № 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 12:37
Алиса Гаджиева

Историк нашел родину колеса

Колесо называют самым важным механическим изобретением всех времен и связывают с серьезным социальными и экономическими изменениями в человеческих обществах. Тем не менее о происхождении этой революционной технологии известно мало. Авторы нового исследования считают, что колесо придумали жители Карпатских гор примерно шесть тысяч лет назад.

Антропология
# археология
# изобретение колеса
# Карпаты
# Колесо
# энеолит
Позавчера, 12:59
Елизавета Александрова

Ученые поняли, как проверить известную гипотезу о природе темной материи

Астрофизики подозревают, что «темное вещество» может состоять из особых сверхлегких частиц, и есть шанс их обнаружить во время наблюдений сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Астрономия
# гравитационные волны
# космос
# темная материя
# Черные дыры
Позавчера, 08:37
Любовь

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
# Юпитер
Позавчера, 08:37
Любовь

Признаки жизни в подледном океане луны Юпитера будут искать с помощью спектрографа Europa Clipper

Среди 95 лун Юпитера особый интерес у ученых вызывает Европа — мир, под ледяной оболочкой которого скрыт потенциально обитаемый океан. Поиском признаков жизни на спутнике займется космический аппарат Europa Clipper, стартовавший из Космического центра имени Кеннеди в понедельник, 14 октября 2024-го. Аппарат, оснащенный инновационными инструментами для планетных исследований, прибудет к месту назначения в 2030 году.

Астрономия
# Europa Clipper
# NASA
# подледный океан
# спутники Юпитера
# Юпитер
20 октября
Михаил Орлов

Палеонтологи выяснили, как трилобиты приобрели форму тапочка

Трилобиты — своеобразные членистоногие, которые жили повсеместно в морях палеозойской эры, а затем полностью вымерли. Некоторые из них (представители групп харпетиды и тринуклеиды) имели уникальную общую черту, — плоский широкий вырост на головном отделе. Его назначение неясно: возможно, с помощью своей лопасти трилобиты питались или копались в грунте. Авторы нового исследования показали, что обе группы приобрели «украшение» независимо и при этом прошли через очень похожие эволюционные изменения.

Палеонтология
# биология
# окаменелости
# палеозой
# трилобиты
# эволюция
21 октября
Юлия Трепалина

Четырехдневная рабочая неделя повысила благополучие сотрудников

В начале 2024 года 45 компаний и организаций из разных секторов экономики Германии на полгода ввели четырехдневную рабочую неделю для сотрудников с сохранением полной зарплаты. Спустя шесть месяцев, в октябре, организаторы пилотного проекта подвели его первые итоги. Они оказались настолько успешными, что более 70% фирм-участниц заявили о желании продлить эксперимент либо окончательно перейти на четырехдневку.

Антропология
# благополучие
# Германия
# производительность труда
# работа
# рабочий график
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Электронный «нос»-антенна поможет распознать несвежесть продуктов и «запах» болезней

    3 часа назад

  2. Суицидологи выяснили, в какие праздничные дни люди совершают самоубийства чаще всего

    9 часов назад

  3. Палеонтологи проследили ископаемую летопись млекопитающих длительностью 100 тысяч лет на юге Европы

    Вчера, 21:01

  4. Раковые клетки скрылись от иммунной системы с помощью «плаща-невидимки» из рибосом 

    Вчера, 20:46
Выбор редакции

Дмитрий Соболев: «Глупо летать с помощью перьев, ходить с помощью ног и смотреть с помощью глаз»

20 октября

Последние комментарии

Артур Ковалёв
53 секунды назад
Да просто скорость течения времени была другой

Астрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактикуАстрономы заглянули в далекое прошлое Вселенной и нашли «странно» похожую на Млечный Путь галактику

Валерий С
17 минут назад
Александр, в том то и дело что человек сотворён по образу и подобию Своего Творца.

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

andrew donin
41 минута назад
1, разве "углепластиковая" капсула не внутри "алюминиевой"?

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Александр Березин
44 минуты назад
Константин, Маск спрограммировал свою первую игру в 12 лет (это 80-е), из-за чего и попал впервые в прессу (еще ЮАР). Вряд ли у него были деньги на то,

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

ezdiumno ru
48 минут назад
Arthur, Не поныть никак нельзя? О своей работе и сроках лучше думайте! Полезнее будет.

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

ezdiumno ru
49 минут назад
1,Что, не обос...какал Россию - день прошел зря?

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Sean Tidie
50 минут назад
Что же, ждём твердый свет и газообразный. Внесу свой вклад в науку, не бездвоздмездно, естественно: если жидкий свет охладить, то он станет твердым

Жидкий свет использовали для сверхбыстрых вычисленийЖидкий свет использовали для сверхбыстрых вычислений

andrew donin
52 минуты назад
Arthur,100 (сто) человек в старшипе - это чтобы туристов массово на околоземную орбиту на полчаса "скатать"? "Стыд" со старлайнером Боинга - наглядно

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

Arthur Kiselov
3 часа назад
Ужас ,как всё медленно у нас делается. С 2009 года ведут разработку ( ранее назывался Федерация) и только в 2028 году состоится первый пилотируемый

«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»«Роскосмос» опубликовал новые снимки перспективного пилотируемого корабля «Орел»

bernd lauert
3 часа назад
Почему не сделать так - на вершине гребня поставить систему зеркал и линзу-концентратор, купол для сбора воды сделать прозрачным и просто

Ученые рассчитали водоснабжение для лунной базы на 100 человекУченые рассчитали водоснабжение для лунной базы на 100 человек

Константин Бухаров
6 часов назад
Отличная статья. Как инженер по автоматизации, который интересуется проблемой мышления, полностью разделяю взгляд автора на так называемый ИИ -

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Алексей Алексеев
6 часов назад
No, 50 лет назад в Китае палкой крапиву рубили

Chery презентовала свой первый беспилотный летающий автомобильChery презентовала свой первый беспилотный летающий автомобиль

Иван Колупаев
10 часов назад
Brian, старлинку совершенно все равно в какой телескоп он попадает. Спейсиксы конечно пытаются хоть как-то снизить заметность и красят спутники

Можно ли бесконечно увеличивать диаметр зеркала телескопа, чтобы глубже изучать космос?Можно ли бесконечно увеличивать диаметр зеркала телескопа, чтобы глубже изучать космос?

Михаил Лукин
11 часов назад
Максим, ахахахах действительно)

Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024Лучшие изображения, полученные с помощью микроскопа. Стали известны победители Nikon Small World 2024

Артур Ковалёв
12 часов назад
Вася, сами виноваты

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Артур Ковалёв
12 часов назад
Роман, я, я этот человек!(c)

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

Soft
12 часов назад
Каайф. Хоть есть что в мордоре обсудить

Продюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси TeslaПродюсеры фильма «Бегущий по лезвию 2049» подали в суд на Маска за использование их изображений в рекламе роботакси Tesla

Odile Ullner
12 часов назад
Иван, полностью согласен. Тема не та, чтобы много рассуждать. Я и то удивился, прочитав вашу первую реплику, с которой оно и началось. Но похоже, что

Маск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской АравииМаск впервые высказался о строящемся мегаполисе «Зеркальная линия» в Саудовской Аравии

иван воротий
13 часов назад
Всегда полагал, что шершни- настоящие мерзавцы из мира насекомых, совершающие настоящий геноцид по отношению к милым и полезным пчелкам. Однако,

Зоологи неделю «спаивали» шершней, чтобы проверить их устойчивость к алкоголюЗоологи неделю «спаивали» шершней, чтобы проверить их устойчивость к алкоголю

Armen Ter Grigoryan
13 часов назад
Многоуважаемые тюркоязичники ... Напишите пожалуйста хоть одно слово в ваших комментариях на тюркской, азербайджанской, казахской , туркменской

«Космография» Анания Ширакаци: как армянский мыслитель смог опередить свое время«Космография» Анания Ширакаци: как армянский мыслитель смог опередить свое время

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно