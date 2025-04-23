Финикийцев выписали из предков карфагенян

Западные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно.

Генетики под руководством Дэвида Райха (David Reich) изучили ДНК 196 древних людей из 14 точек в Леванте, Северной Африке, Иберии, на Сицилии, Сардинии и Ибице, а также из Алжира раннего железного века. Затем они сравнили проанализированные ДНК из Западного Средиземноморья с финикийскими из Леванта. Их выводы разошлись со всем, что историческая наука знает о миграциях этого народа. Статья с результатами исследования опубликована в Nature.

Ученые выяснили, что лишь три из почти двух сотен человек, чью ДНК они исследовали и которых до этого относили к финикийским колонистам западнее Кипра, происходили от древнего населения самой Финикии, лежавшей на территории современных Ливана и Сирии. Остальные произошли либо от населения Сицилии, либо от жителей Эгейского региона бронзового века. Выяснить, от кого именно, практически невозможно, потому что в бронзовом веке эти два региона были генетически населены одними и теми же группами людей, практически неотличимыми друг от друга.

В двух точках на Сицилии и одной на Сардинии так же нашли гены выходцев из Северной Африки. Даже у североафриканцев доля в генах предполагаемых финикийских колонистов выше, чем у самих финикийцев. Вероятно, это результат влияния Карфагена на финикийские (теперь, видимо, лишь по языку и культуре) колонии на этих островах.

Вид на ту же гавань в 1968 году / © Wikimedia Commons

Новые данные чрезвычайно трудно понять с исторической точки зрения. По множеству надписей известно, что финикийские колонии от Кипра до Иберии имели один и тот же финикийский язык, не отличавшийся от использовавшегося в Тире, Сидоне или Библе (городах Финикии). Аналогичной была и их религия, а также культура в целом.

Авторы работы учли эту проблемы и ставят вопрос о том, как именно вышло, что целиком нефиникийское население то ли Сицилии, то ли Эгейского региона вдруг перешло на чуждый им язык другой (семитской) языковой группы, а равно и на ее религию. Генетики отметили, что выяснить это сложно, потому что до VI века до нашей эры финикийские религиозные взгляды требовали сжигания трупов. Поэтому от их колоний до этого времени образцы ДНК не сохранились.

Исследователи предположили, что после основания финикийцами в первые века I тысячелетия до нашей эры колоний в Западном Средиземноморье, они массово ассимилировали местное население — в первую очередь на Сицилии. И делали это так долго, что в конце концов собственно финикийцы среди них исчезли без генетического следа, не оставив выживших потомков. Это очень экзотическая гипотеза. Например, потомки индоевропейцев ассимилировали население четверти обитаемого мира.

Цветом показаны финикийские города в Леванте (справа) и остальном Средиземноморье (левее) / © Travel.pro, Игорь Максимов

Но следы их индоевропейских предков не только не исчезли из ДНК современных жителей России, Европы, Северной Америки, Австралии и Канады, но и доминируют там. Хотя от начала экспансии индоевропейцев до нашего времени прошло пять тысяч лет, а не считаные 400 лет, как между началом экспансии финикийцев и фиксацией отсутствия их ДНК в «финикийских» колониях, изученных группой Райха.

Возможным частичным объяснением может быть какая-то доля генов филистимлян среди колонистов, отплывших в IX веке до нашей эры из Финикии к землям будущего Карфагена в Северной Африке. Известно, что филистимляне, жившие в Сирии на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры, происходят из региона Эгейского моря. Но уже к IX веку до нашей эры перешли на финикийский язык. В таком случае исторические источники могли воспринимать их в новых землях как финикийцев, а генетически их потомки выглядели бы выходцами с берегов Эгейского моря. Правда, данных об их религиозной ассимиляции практически нет, а религия карфагенян была финикийской, что затрудняет решение вопроса.

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