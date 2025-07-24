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«Заедание стресса» объяснили с точки зрения эволюции
В условиях стресса многие люди начинают больше есть и выбирают преимущественно высококалорийную пищу: жирное, сладкое, мучное. Исследователи из США нашли не только психологические, но и обусловленные эволюцией причины такого поведения.
Теория эволюции способна объяснить даже такие поступки, которые могут показаться нелогичными. Например, авторы одного из недавних исследований связали интерес детей к опасным играм с древней потребностью приматов в изучении собственных физических возможностей.
Специалисты из Техасского международного университета A&M изучили, как условия окружающей среды влияют на пищевое поведение людей, и нашли закономерность, связанную с эмоциональным перееданием. Результаты исследования появились в научном журнале Food Quality and Preference.
Авторы публикации провели эксперимент, в котором участвовали 142 студента Техасского международного университета A&M (преимущественно девушки). Их разделили на три группы, для каждой из которых заготовили сценарий — описание условий, в которые требовалось мысленно погрузиться. Участники из первой группы должны были представить, что они находятся в безопасности, достатке и стабильности. Второй группе «достались» потеря работы и отсутствие права выкупить имущество. Студенты из третьей группы «оказались» в ситуациях, когда им угрожает опасность, например есть риск стать жертвой насилия.
Далее участникам исследования показывали 80 пар картинок, на которых были изображены продукты питания — низкокалорийный и высококалорийный. С помощью специальных устройств экспериментаторы отслеживали, как перемещается взгляд студентов: насколько долго они смотрят на каждую картинку, на какой продукт обращают внимание раньше. Кроме того, участники исследования оценили привлекательность и калорийность 30 продуктов по картинкам и заполнили несколько анкет, позволяющих сделать выводы об уровне голода, социально-экономическом положении и степени убежденности в том, что в будущем может возникнуть нехватка продовольствия.
Вне зависимости от сценария участники быстрее обращали внимание на высококалорийные продукты и рассматривали их дольше. Такую же пищу они в целом оценили как более привлекательную даже с учетом чувства голода и социально-экономического статуса.
Однако индивидуальные убеждения касательно нехватки продовольствия оказались значимым фактором. Люди, которые считали, что скоро наступит дефицит, по-разному вели себя в зависимости от сценария. «Потерявшие работу», ожидавшие материальных трудностей, дольше смотрели на высококалорийные продукты и чаще считали их более привлекательными. При этом люди с такими же убеждениями не вели себя так «в условиях насилия», а при безопасном сценарии немного больше интересовались низкокалорийной пищей.
Авторы исследования сделали вывод, что в ситуациях, когда возможны экономические лишения или недостаток продуктов питания, могут активироваться психологические механизмы, заставляющие увеличивать калорийность питания, чтобы быстрее утолять чувство голода. Кроме того, агрессивная среда может нарушать нормальный аппетит.
Таким образом, выбирая высококалорийную пищу, люди как бы защищаются от неопределенности в будущем. В условиях непредсказуемости организм начинает ориентироваться на быстрое вознаграждение, а не на рациональное поведение: сытные продукты могут мгновенно обеспечить энергией, а она поможет пережить трудные времена.
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Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
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