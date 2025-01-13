На крыше научно-технологического центра «Валдай» появится первая в Великом Новгороде солнечная электростанция

Команда студентов НовГУ разработала проект по установке солнечных панелей на крыше ИНТЦ «Валдай». Солнечная электростанция позволит сократить траты на электричество. По проекту планируется разместить 51 панель в один ряд, чтобы сократить общие размеры установки и эффективно распределить попадание солнечных лучей на каждую панель.

«Основное потребление электроэнергии в административных зданиях приходится на светлое время суток, когда в здании находятся и работают люди, — отметил лидер проектной команды, студент Александр Смирнов. — Крыши на таких зданиях, как правило, свободны и позволяют разместить стороннее оборудование. На данный момент ИНТЦ «Валдай» получает электроэнергию только из городских электрических сетей, у здания нет собственной генерации электричества. Создание солнечной электростанции позволит генерировать электроэнергию для организации. Эта выработка частично сможет покрыть затраты ИНТЦ на электроэнергию. Кроме того, сейчас на территории Великого Новгорода отсутствуют солнечные электростанции, и наша разработка может стать первой».

По проекту солнечная электростанция будет включать солнечные панели, аккумуляторные батареи, автоматические выключатели, соединительные кабели. Студенты разработали схему размещения панелей на крыше ИНТЦ «Валдай» и изготовили макет расположения солнечных панелей.

«ИНТЦ «Валдай» имеет трехфазную электрическую сеть, и благодаря установке солнечных панелей мы планируем понизить затраты на потребление электричества, — объяснил Александр Смирнов. — Следовательно, необходимо равномерно распределить панели между тремя фазами, чтобы не допустить снижения нагрузки на одну из них — это негативно отразится на имеющемся трансформаторе».

Схема установки панелей на крыше / © Пресс-служба НовГУ

В электростанции будут использованы монокристаллические солнечные панели SilaSolar 580/725 Вт TOPCon. Как отмечают разработчики, данные панели обладают гораздо большем рабочим напряжением, по сравнению с аналогами. Это позволит при большом напряжении в сети снизить потери тока. Студенты разработали электрическую схему солнечной электростанции, рассчитали оптимальную мощность панелей и экономическую эффективность проекта.

«Учитывая, что панель имеет фотоэлементы на внешней и обратной поверхности, то суммарная мощность элементов составляет 725 Вт, — сообщил разработчик. — Однако, для выработки максимальной мощности нужны идеальные условия, которые практически невозможно получить в реальности, поэтому реальная мощность будет в районе 580 Вт. В дальнейшем наша команда планирует разработать специальную конструкцию, позволяющую установить солнечные панели под нужным углом наклона. Для Новгородской области оптимальный угол наклона солнечных панелей составляет 59 градусов».

В состав команды разработчиков вошли учащиеся направлений «Теплоэнергетика и теплотехника», «Педагогика» и «Менеджмент». Руководство ИНТЦ заинтересовалось проектом и уже работает над его совершенствованием и реализацией.

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НовГУ 11 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.