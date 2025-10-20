У женщин с большим размером груди оказалась выше самооценка

Для многих женщин грудь имеет важное физическое и символическое значение. Группа медиков из Турции взялась выяснить, как размер груди у взрослых женщин связан с их самооценкой и восприятием своего тела. Примечательно, что исследование включало не только разные опросники, но и объективные измерения объема молочных желез.

В ряде прошлых исследований ученые рассматривали удовлетворенность женщин размером бюста, но в них редко прибегали к реальным измерениям. Кроме того, в работах о восприятии тела и самооценке у женщин авторы часто концентрировали внимание на пациентках, перенесших рак молочной железы. У здоровых участниц связь этих психологических параметров с объемом груди исследовали реже.

Группа турецких врачей заметила пробел и решила исправить упущение. К эксперименту они привлекли 343 женщины старше 18 лет без серьезных заболеваний и операций на груди. Желающих набрали среди посетительниц одного из маммологических центров в Турции.

У каждой определили рост, вес и индекс массы тела, а для оценки объема груди использовали устройство Гроссмана-Руднера. Это приспособление — диск из прозрачного поливинилхлорида, которому можно придать форму конуса с помощью разреза по линии радиуса. Конус прикладывают к груди, а объем определяют по градуированной шкале на диске. Также участницы предоставили подробные социально-демографические данные и заполнили психологические опросники. Статья с результатами эксперимента недавно вышла в издании The Journal of Turkish Family Physician.

Возраст участниц варьировался от 18 до 68 лет, большинство из них (свыше 70%) состояли в браке и рожали. Объем груди в среднем составил около 368 кубических сантиметров. По этому параметру женщин разделили на три группы: с маленькой (менее 275 кубических сантиметров), нормальной (275-375 кубических сантиметров) и с большой грудью, или макромастией (более 375 кубических сантиметров).

Анализ показал, что женщины с большим объемом груди отличались более высокой самооценкой, чем участницы из «нормальной» группы. По словам ученых, тенденция может быть связана с тем, что пышная грудь часто ассоциируется с более выраженной женственностью, привлекательностью и эффективным грудным кормлением.

Интересно, что в плане общей удовлетворенности своим телом обладательницы объемных бюстов не выделялись. Также исследователи не выявили статистически значимых отличий в самооценке у женщин с маленькой грудью.

Кроме того, медики обнаружили существенную корреляцию между семейным положением и самооценкой: у замужних она оказалась заметно выше, чем у одиноких. Однако когда исследователи рассмотрели общее отношение женщин к своему телу, то связь с браком уже не прослеживалась.

Примерно 70% участниц заявили, что довольны своей грудью. Соотношение оказалось выше, чем во многих предыдущих международных исследованиях, что авторы связали с культурными и демографическими особенностями выборки.

Специалисты предупредили, что на результатах могло отразиться преобладание среди испытуемых замужних женщин с детьми. Поэтому в будущих исследованиях стоит в большей мере охватить другие категории, например одиноких или нерожавших женщин, заключили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 860 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.