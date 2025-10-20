Психологи выяснили, какие подростки склонны к опасному поведению в интернете и как им помочь

Опасное поведение подростков в интернете становится одной из острых проблем современного общества — об этом свидетельствует статистика киберпреступлений. Рост использования цифровых технологий и доступ к разнообразному контенту влияют на формирование личности несовершеннолетних и их психологическое благополучие. Психолог Елена Дозорцева, работающая в Центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и МГППУ, изучила факторы, способствующие развитию рискованного поведения в сети.

Современные реалии таковы, что ребёнок в первую очередь подвергается влиянию интернета: субкультуры, специальные группы, чаты. Молодёжная мода во многом строится на подражании отклоняющемуся поведению лидеров музыкальных групп и блогеров. Алгоритмы приложений погружают ребёнка в «информационный пузырь» из контента, транслирующего примерно одни и те же образцы деструктивного образа жизни.

Возможности интернета позволяют детям и подросткам попробовать себя в различных ролях и примерить разнообразные «маски», скрывая свою собственную личность. В некоторых случаях создание цифровой «теневой» личности может угрожать потерей репутации или превращением в жертву в уголовно-правовом смысле. Нередко подростки формируют несколько аккаунтов и по-разному выступают в каждом из них, демонстрируя социально приемлемый образ в одном случае и отклоняющийся — для избранных и доверенных — в другом. Подобное «раздвоение» цифровой личности содержит в себе риски смешивания идентичности и отклоняющегося поведения.

Психолог Елена Дозорцева предложила модель факторов, влияющих на возникновение и развитие опасного поведения подростков в интернет-среде. Статья опубликована в журнале «Психология и право». Автор провела теоретический анализ и построила модели на основе литературных данных и материалов комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз (КСППЭ) несовершеннолетних, обвиняемых и потерпевших в контексте преступлений, совершённых в интернете. Модели представлены в виде многоуровневых схем, отражающих факторы формирования опасного поведения.

Потенциальные (формирующие) факторы опасного поведения подростков включают влияние специфического интернет-контента с негативными идеями и образцами поведения, а также трудности адаптации подростков в обычной социальной среде, проблемы в отношениях и отсутствие удовлетворения важных потребностей. Интернет даёт детям и подросткам новые возможности и помогает компенсировать некоторые трудности, но вместе с этим создаёт и проблемы. Вред могут приносить плохой контент, зависимость от интернета, а также ослабление умения подростка контролировать и осознавать своё поведение.

Согласно модели У. Бронфенбреннера, ребёнок находится в центре системы, включающей несколько подсистем: микросистему (семья, школа, соседи, люди из ближайшего окружения), экзосистему (непрямое общение — СМИ, дальние родственники, работа родителей) и макросистему (нормы и ценности общества, законы, традиции). В современной действительности в непосредственной близости от ребёнка находится не семья, а гаджеты и интернет, с которыми ребёнок взаимодействует с раннего детства.

Объединив данную модель с биопсихосоциальной моделью Дж. Энгеля, по аналогии с систематикой, предложенной ранее А.Б. Холмогоровой и С.В. Воликовой, автор выделила уровни анализа, на которых рассматриваются потенциальные факторы становления преступником или жертвой несовершеннолетних в киберпространстве: макросоциальный, микросоциальный, личностный и психобиологический.

Макросоциальному уровню соответствуют общие для данной культуры идеи, нормы и образцы поведения. Для микросоциального уровня факторов характерны отношения детей и подростков: семейные и межличностные отношения за пределами семьи. Общение как со сверстниками, так и с педагогами в школе и другими значимыми взрослыми. Личностный уровень включает в себя сферу, которая отвечает за то, что человек делает, почему он это делает, какой смысл вкладывает в свою деятельность, черты личности и важное для подростков самовосприятие. Психобиологический уровень — круг генетических, биологических процессов, лежащих в основе работы психики. Сюда относятся и нормальные процессы, такие как психосексуальное развитие подростков, и патология, связанная с биологическими причинами.

Актуальные (ситуационные, провоцирующие) факторы связаны с конкретными эмоциональными и поведенческими состояниями подростков в данный момент, которые могут спровоцировать рискованные действия, опасные для них самих и общества. Такие факторы чаще всего проявляются в конкретных условиях и ситуациях, усиливая готовность подростков совершать опасные поступки. К провоцирующим или усиливающим факторам относится возникновение трудноразрешимых проблем, связанных с фрустрациями, обидами, отвержением окружающими или отдельными значимыми людьми, потерями, неудачами и т. п.

Чем слабее активность на социальных уровнях, тем выше вероятность отклоняющегося поведения. Большему влиянию интернета подвержены дети и подростки, характеризующиеся определёнными особенностями: личностной незрелостью, несамостоятельностью, импульсивностью, конформностью, замкнутостью, враждебностью и агрессивностью по отношению к другим, тревожностью, ранимостью, низкой или колеблющейся самооценкой. Психические расстройства усугубляют данные проявления. Эти и некоторые другие качества делают их, с одной стороны, уязвимыми и плохо адаптирующимися в среде сверстников, а с другой — легко подпадающими под влияние значимых для них людей, что проявляется в их стремлении использовать компенсаторные возможности интернета и получить там поддержку.

Тормозить опасное для себя или других поведение подростка могут личностные установки, в том числе моральные или религиозные. Однако они могут отсутствовать или быть слишком слабыми для сопротивления риску. Если в этот период интернет-среда активно влияет на подростка и предлагает конкретную идею, образец поведения или призывает к опасному действию и при этом у него уже есть склонность к таким поступкам, это может привести к проступку или преступлению.

Психологи подчёркивают необходимость системного подхода к анализу и профилактике опасного поведения подростков в цифровом пространстве, принимающего во внимание сложное взаимодействие различных уровней факторов — от культурных до биологических. Для эффективной психолого-педагогической помощи важно учитывать не только содержание контента, но и индивидуальные и социальные особенности подростков. Результаты могут помочь разработать целенаправленные программы поддержки и профилактики, способные снизить риск негативных последствий использования интернет-среды среди несовершеннолетних.

