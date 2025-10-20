  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
20 октября, 15:10
МГППУ
13

Психологи выяснили, какие подростки склонны к опасному поведению в интернете и как им помочь

❋ 4.7

Опасное поведение подростков в интернете становится одной из острых проблем современного общества — об этом свидетельствует статистика киберпреступлений. Рост использования цифровых технологий и доступ к разнообразному контенту влияют на формирование личности несовершеннолетних и их психологическое благополучие. Психолог Елена Дозорцева, работающая в Центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского и МГППУ, изучила факторы, способствующие развитию рискованного поведения в сети.

МГППУ
# детская психология
# интернет
# молодежь
# подростки
# Психология
Кадр из сериала «Трудные подростки»
Кадр из сериала «Трудные подростки» / © more.tv

Современные реалии таковы, что ребёнок в первую очередь подвергается влиянию интернета: субкультуры, специальные группы, чаты. Молодёжная мода во многом строится на подражании отклоняющемуся поведению лидеров музыкальных групп и блогеров. Алгоритмы приложений погружают ребёнка в «информационный пузырь» из контента, транслирующего примерно одни и те же образцы деструктивного образа жизни.

Возможности интернета позволяют детям и подросткам попробовать себя в различных ролях и примерить разнообразные «маски», скрывая свою собственную личность. В некоторых случаях создание цифровой «теневой» личности может угрожать потерей репутации или превращением в жертву в уголовно-правовом смысле. Нередко подростки формируют несколько аккаунтов и по-разному выступают в каждом из них, демонстрируя социально приемлемый образ в одном случае и отклоняющийся — для избранных и доверенных — в другом. Подобное «раздвоение» цифровой личности содержит в себе риски смешивания идентичности и отклоняющегося поведения.

Психолог Елена Дозорцева предложила модель факторов, влияющих на возникновение и развитие опасного поведения подростков в интернет-среде. Статья опубликована в журнале «Психология и право». Автор провела теоретический анализ и построила модели на основе литературных данных и материалов комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз (КСППЭ) несовершеннолетних, обвиняемых и потерпевших в контексте преступлений, совершённых в интернете. Модели представлены в виде многоуровневых схем, отражающих факторы формирования опасного поведения.

Потенциальные (формирующие) факторы опасного поведения подростков включают влияние специфического интернет-контента с негативными идеями и образцами поведения, а также трудности адаптации подростков в обычной социальной среде, проблемы в отношениях и отсутствие удовлетворения важных потребностей. Интернет даёт детям и подросткам новые возможности и помогает компенсировать некоторые трудности, но вместе с этим создаёт и проблемы. Вред могут приносить плохой контент, зависимость от интернета, а также ослабление умения подростка контролировать и осознавать своё поведение.

Согласно модели У. Бронфенбреннера, ребёнок находится в центре системы, включающей несколько подсистем: микросистему (семья, школа, соседи, люди из ближайшего окружения), экзосистему (непрямое общение — СМИ, дальние родственники, работа родителей) и макросистему (нормы и ценности общества, законы, традиции). В современной действительности в непосредственной близости от ребёнка находится не семья, а гаджеты и интернет, с которыми ребёнок взаимодействует с раннего детства.

Объединив данную модель с биопсихосоциальной моделью Дж. Энгеля, по аналогии с систематикой, предложенной ранее А.Б. Холмогоровой и С.В. Воликовой, автор выделила уровни анализа, на которых рассматриваются потенциальные факторы становления преступником или жертвой несовершеннолетних в киберпространстве: макросоциальный, микросоциальный, личностный и психобиологический.

Макросоциальному уровню соответствуют общие для данной культуры идеи, нормы и образцы поведения. Для микросоциального уровня факторов характерны отношения детей и подростков: семейные и межличностные отношения за пределами семьи. Общение как со сверстниками, так и с педагогами в школе и другими значимыми взрослыми. Личностный уровень включает в себя сферу, которая отвечает за то, что человек делает, почему он это делает, какой смысл вкладывает в свою деятельность, черты личности и важное для подростков самовосприятие. Психобиологический уровень — круг генетических, биологических процессов, лежащих в основе работы психики. Сюда относятся и нормальные процессы, такие как психосексуальное развитие подростков, и патология, связанная с биологическими причинами.

Актуальные (ситуационные, провоцирующие) факторы связаны с конкретными эмоциональными и поведенческими состояниями подростков в данный момент, которые могут спровоцировать рискованные действия, опасные для них самих и общества. Такие факторы чаще всего проявляются в конкретных условиях и ситуациях, усиливая готовность подростков совершать опасные поступки. К провоцирующим или усиливающим факторам относится возникновение трудноразрешимых проблем, связанных с фрустрациями, обидами, отвержением окружающими или отдельными значимыми людьми, потерями, неудачами и т. п.

Чем слабее активность на социальных уровнях, тем выше вероятность отклоняющегося поведения. Большему влиянию интернета подвержены дети и подростки, характеризующиеся определёнными особенностями: личностной незрелостью, несамостоятельностью, импульсивностью, конформностью, замкнутостью, враждебностью и агрессивностью по отношению к другим, тревожностью, ранимостью, низкой или колеблющейся самооценкой. Психические расстройства усугубляют данные проявления. Эти и некоторые другие качества делают их, с одной стороны, уязвимыми и плохо адаптирующимися в среде сверстников, а с другой — легко подпадающими под влияние значимых для них людей, что проявляется в их стремлении использовать компенсаторные возможности интернета и получить там поддержку.

Тормозить опасное для себя или других поведение подростка могут личностные установки, в том числе моральные или религиозные. Однако они могут отсутствовать или быть слишком слабыми для сопротивления риску. Если в этот период интернет-среда активно влияет на подростка и предлагает конкретную идею, образец поведения или призывает к опасному действию и при этом у него уже есть склонность к таким поступкам, это может привести к проступку или преступлению.

Психологи подчёркивают необходимость системного подхода к анализу и профилактике опасного поведения подростков в цифровом пространстве, принимающего во внимание сложное взаимодействие различных уровней факторов — от культурных до биологических. Для эффективной психолого-педагогической помощи важно учитывать не только содержание контента, но и индивидуальные и социальные особенности подростков. Результаты могут помочь разработать целенаправленные программы поддержки и профилактики, способные снизить риск негативных последствий использования интернет-среды среди несовершеннолетних.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
МГППУ
111 статей
Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.
Показать больше
МГППУ
# детская психология
# интернет
# молодежь
# подростки
# Психология
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Окт
700
Полезная и вредная еда, как следить за рационом
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Изучая формирование планет
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
21 Окт
600
Когда лишайники колонизировали сушу и могут ли они помочь нам колонизировать Марс?
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Пещера Таврида
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
500
Метеороиды: от комет до метеорных дождей
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Окт
900
Кто такие индейцы майя? Первые археологические свидетельства
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
1000
Древняя магия глазами археолога
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
22 Окт
750
Не гормон счастья. Зачем нам серотонин?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Окт
Бесплатно
Цифровая среда как новая вселенная человека
ИИМК РАН
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
20 октября, 10:40
Юлия Трепалина

Психиатры описали необычный случай синдрома инкуба с сексуальными галлюцинациями

Индийские психиатры описали необычное психическое расстройство у мужчины с алкогольной зависимостью. Так называемый синдром инкуба, сопровождаемый сексуальными галлюцинациями, развился у пациента при попытке сократить потребление спиртного.

Психология
# алкоголизм
# галлюцинации
# психиатрия
# редкий случай
20 октября, 12:07
Александр Березин

Нейросетевое ускорение заподозрили в обнулении шансов на открытие внеземных цивилизаций

Парадокс Циолковского — Ферми сформулировали почти век назад: во Вселенной много звезд, у них — планет. Почему же мы не видим следов других цивилизаций в небе? Автор новой гипотезы считает, что все дело в нейросетях.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# искусственный интеллект
# парадокс Ферми
17 октября, 22:00
Любовь С.

Правило «подобное растворяется в подобном» не сработало на Титане

В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.

Астрономия
# атмосфера
# метан
# молекулы
# органические вещества
# Сатурн
# титан
# этан
19 октября, 10:00
Любовь С.

Ученые обновили официальный протокол на случай первого контакта  

Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.

Астрономия
# Seti
# внеземная жизнь
# инопланетные цивилизации
# инопланетный разум
# радиоастрономия
# техносигнатуры
18 октября, 11:06
Evgenia Vavilova

У мужчин с возрастом усиливается позитивный отбор спермы с вредными мутациями

Число несущих их клеток не просто увеличивается, механизм отбора связан с эволюционным преимуществом половых клеток. Узнать об этом помог улучшенный метод секвенирования ДНК.

Биология
# возрастные изменения
# секвенирование ДНК
# сперма
# сперматозоиды
# старение
# фертильность
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно