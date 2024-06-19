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Ученые обнаружили древнейшее в мире жидкое вино

Археологи из испанского университета Кордовы во время работ в крупнейшем на Пиренейском полуострове древнеримском некрополе обнаружили старейшее в мире вино из тех, что сохранились в жидком виде до наших времен. Его возраст оценивается примерно в две тысячи лет.

Вино в стеклянном сосуде / © Juan Manuel Román

Согласно статье испанских исследователей, опубликованной в научном издание Journal of Archaeological Science: Reports, археологи в одной из гробниц обнаружили свинцовый ящик, внутри которого находился стеклянный сосуд с красноватой жидкостью.

Погребальная камера (а и b), стеклянный сосуд с вином и свинцовый ящик (c и d) / © Journal of Archaeological Science: Reports

Ученые провели химический анализ находки и обнаружили, что в состав жидкости входят типичные для древних римских вин полифенолы и и профиль минеральных солей. Интересно, что в древности вино было белое, а в результате химических процессов, протекавших в течение двух тысячелетий, оно приобрело красноватый оттенок.