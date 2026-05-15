Claude помог восстановить доступ к биткоинам стоимостью почти 400 тысяч долларов

Более десяти лет назад пользователь социальной сети X потерял доступ к своему крипто-кошельку с биткоинами. Вернуть пароль ему помог чат-бот Claude.

Пользователь под ником Cprkrn 11 лет назад поменял пароль к своему крипто-кошельку, находясь под воздействием наркотических веществ. Там лежало пять биткоинов.

По словам пользователя, в течение многих лет он пытался вернуть средства. Cprkrn утверждает, что попробовал множество возможных комбинаций паролей.

О своей истории владелец крипто-кошелька рассказал чат-боту. Claude предложил более интересный способ, нежели простой подбор паролей. Нейросеть помогла мужчине разобраться в старых файлах и найти более ранний файл wallet.dat, созданный еще до смены пароля. Также у пользователя была старая мнемоническая фраза, которая помогла разблокировать кошелек после того, как удалось найти нужный файл.

Cprkrn приобрел криптовалюту, когда один биткоин стоил около 250 долларов. Когда он поделился своей историей, биткоин торговался в районе 79 600 долларов за одну монету. Таким образом, сейчас стоимость пяти биткоинов составляет примерно 398 000 долларов.