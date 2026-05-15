Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
15 мая, 12:00
Рейтинг: +211
Посты: 759

Claude помог восстановить доступ к биткоинам стоимостью почти 400 тысяч долларов

Более десяти лет назад пользователь социальной сети X потерял доступ к своему крипто-кошельку с биткоинами. Вернуть пароль ему помог чат-бот Claude.

© Mike Cauldwell / casascius.com
Пользователь под ником Cprkrn 11 лет назад поменял пароль к своему крипто-кошельку, находясь под воздействием наркотических веществ. Там лежало пять биткоинов. 

По словам пользователя, в течение многих лет он пытался вернуть средства. Cprkrn утверждает, что попробовал множество возможных комбинаций паролей.

О своей истории владелец крипто-кошелька рассказал чат-боту. Claude предложил более интересный способ, нежели простой подбор паролей. Нейросеть помогла мужчине разобраться в старых файлах и найти более ранний файл wallet.dat, созданный еще до смены пароля. Также у пользователя была старая мнемоническая фраза, которая помогла разблокировать кошелек после того, как удалось найти нужный файл.

Cprkrn приобрел криптовалюту, когда один биткоин стоил около 250 долларов. Когда он поделился своей историей, биткоин торговался в районе 79 600 долларов за одну монету. Таким образом, сейчас стоимость пяти биткоинов составляет примерно 398 000 долларов.

Андрей Д.
Андрей Д.
3 минуты назад
Дада, попадалась такая новость :) Не вдаваясь в лишние детали, там такой маргинальный персонаж эти биткойны восстановил, что я теперь за него переживаю)))
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

15 мая, 09:59
Максим Абдулаев

Растение риса поймало и убило гусеницу-вредителя

Американские исследователи обнаружили неожиданный физический механизм защиты у риса. Оказалось, что сельскохозяйственная культура способна уничтожать гусениц кукурузной лиственной совки, заманивая их внутрь своих колосков. Жесткие микроскопические волоски (трихомы) не дают насекомому выбраться, а затем створки зерна закрываются и смертельно сдавливают вредителя.

14 мая, 16:06
Илья Гриднев

Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

Российские антропологи изучили коренной моляр неандертальца из алтайской пещеры, в котором было крупное углубление, выглядящее искусственным. Анализ показал, что около 60 тысяч лет назад в зубе высверлили пораженные ткани заостренным камнем. Находка отодвинула первое известное применение инвазивных стоматологических процедур на 45 тысяч лет в прошлое.

8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

