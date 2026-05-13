Историк Алексей Александрович Веретельников расскажет о появлении, развитии и использовании кольчатых доспехов. Что такое кольчуга? Как она появилась? Кто по праву считается ее изобретателем? Почему кольчужный доспех стал одним из самых популярных и сохранил свою актуальность на протяжении тысячелетий? Сколько весила кольчуга и как ее изготавливали? Почему кольчуга в отдельных регионах не исчезла полностью с появлением огнестрельного оружия? Какие кольчужные доспехи использовали в Первой Мировой войне и как идею кольчужного плетения используют в наше время?

Старосадский пер., д. 9, стр. 1 Москва 14:30 Бесплатно