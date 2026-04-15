Слушатели узнают, как спинозавр стал одним из самых успешных хищников своего времени.

О мероприятии

Один из самых необычных и загадочных хищников мелового периода, чья анатомия и образ жизни до сих пор вызывают споры среди ученых — это спинозавр. Его огромный спинной парус и адаптации к водной среде делают его уникальным среди динозавров.

С кем ему приходилось конкурировать за добычу, будь то рыбы или другие динозавры? И как он стал одним из самых успешных хищников своего времени?

Популяризатор науки Анвар Ахметзянов расскажет не только о тайнах анатомии и образе жизни спинозавра, но и о том, как он выживал в мире, полном опасностей.

