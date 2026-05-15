  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
15 мая, 12:54
Любовь С.
3

Слияния черных дыр поищут в облаках темной материи 

❋ 3.9

Могла ли темная материя оставить след в гравитационных волнах? Задавшись этим вопросом, физики заявили, что в сигналах от слияния черных дыр, регистрируемых с помощью детекторов LIGO, VIRGO и KAGRA, могут скрываться признаки особо легких скалярных частиц — одних из возможных кандидатов на роль темной материи.

Астрономия
# гравитационные волны
# компьютерное моделирование
# темная материя
# частицы темной материи
# Черные дыры
Новая модель, разработанная физиками из Массачусетского технологического института (США), предсказывает, как гравитационные волны (синие и красные волны на изображении) могут нести отпечатки темной материи (светло-фиолетовой), через которую по спирали проходят две сливающиеся черные дыры. / © Soumen Roy et al

С момента первого обнаружения гравитационных волн (гравиволн) в 2015 году исследования в этой области становятся все более интересными и экзотическими. Теоретики давно предполагали, что если вокруг черных дыр существуют облака темной материи (ТМ), они могут слегка менять движение объектов и форму гравитационного сигнала.

Эта гипотеза недавно получила подкрепление: проанализировав потенциальное влияние ТМ на движение компактных объектов и распространение гравитационных сигналов, астрофизики заключили, что распределение темной материи в космическом пространстве и вокруг сливающихся черных дыр способно искажать форму гравиволн.

Теперь ученые обратили внимание на особо легкие скалярные частицы — гипотетические частицы с чрезвычайно малой массой, в том числе аксионы и похожие на них частицы. Если темная материя состоит именно из таких частиц, то в некоторых моделях они могут образовывать плотные облака вокруг вращающихся черных дыр благодаря эффекту сверхизлучения (то есть черная дыра передает этим частицам часть энергии своего вращения).

Чтобы проверить, можно ли увидеть следы подобных облаков в реальных данных LIGO, VIRGO и KAGRA, исследователи создали специальную модель гравиволн, учитывающую влияние такого облака на движение двойной системы черных дыр. Затем модель протестировали на сложных численных симуляциях, где космические «монстры» сливались внутри облака темной материи.

Выяснилось, что присутствие облака слегка ускоряет спиральное сближение черных дыр. Из-за этого меняется частота гравитационных волн — тот самый нарастающий сигнал, регистрируемый детекторами. В обычных моделях без окружающей среды такие отклонения можно ошибочно интерпретировать как другие массы или параметры системы. 

Проверив модель, авторы статьи проанализировали 28 событий из каталога GWTC-3. В большинстве случаев данные хорошо согласовывались с обычной картиной без ТМ. Однако в двух событиях — GW190814 и особенно GW190728 — ученые заметили кое-что необычное. Для GW190728 статистический анализ выявил умеренное предпочтение сценарию, в котором черные дыры окружало облако темной материи.

Если выводы верны, речь может идти о частице с массой порядка 10⁻¹² электронвольт. Это чрезвычайно малая величина: такие частицы были бы настолько легкими, что вели бы себя скорее как волны, а не обычные частицы ТМ. Подобные объекты, однако, некоторые группы ученых рассматривают как кандидаты на «волновую» темную материю, способную объяснить ряд космологических загадок.

Авторы научной работы, опубликованной в журнале Physical Review Letters, подчеркнули, что речь не идет об открытии. Сигнал остается статистически слабым, а похожие эффекты могут возникать из-за других факторов, например газа вокруг черных дыр или особенностей их орбит. Иными словами, речь идет об очень слабом эффекте, требующем дальнейшей проверки. Исследование тем не менее показало, что гравитационные волны постепенно превращаются не только в инструмент астрофизики, но и в способ поиска новой физики в целом.

Отметим, в научном сообществе все чаще сомневаются в том, что темная материя состоит из частиц. Хотя в ее существовании исследователи уверены, ни одна из множества гипотез о природе ТМ так и не получила подтверждения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
394 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# гравитационные волны
# компьютерное моделирование
# темная материя
# частицы темной материи
# Черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
15 Май
1500
Мореходы древности
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
16 Май
1000
Survival guide в эпоху немирного атома. Что делать, если дозиметр сходит с ума?
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
История одного изобретения: кольчужный доспех — от кельтов до спецназа
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Биотехнологии: от биопечати органов до стейка из пробирки
ВДНХ
Москва
Лекция
16 Май
1000
Спинозавр 2.0
Medio Modo
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Космические расстояния
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
16 Май
700
Энергия и движение: вопросы, опыты, экспонаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
16 Май
Бесплатно
Минск. Интернациональное лицо идеального социалистического города
ВДНХ
Москва
Беседа
16 Май
Бесплатно
Наука сквозь время
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
15 мая, 09:59
Максим Абдулаев

Растение риса поймало и убило гусеницу-вредителя

Американские исследователи обнаружили неожиданный физический механизм защиты у риса. Оказалось, что сельскохозяйственная культура способна уничтожать гусениц кукурузной лиственной совки, заманивая их внутрь своих колосков. Жесткие микроскопические волоски (трихомы) не дают насекомому выбраться, а затем створки зерна закрываются и смертельно сдавливают вредителя.

Биология
# ботаника
# защита растений
# рис
14 мая, 16:06
Илья Гриднев

Неандертальцы лечили зубы каменными сверлами 60 000 лет назад

Российские антропологи изучили коренной моляр неандертальца из алтайской пещеры, в котором было крупное углубление, выглядящее искусственным. Анализ показал, что около 60 тысяч лет назад в зубе высверлили пораженные ткани заостренным камнем. Находка отодвинула первое известное применение инвазивных стоматологических процедур на 45 тысяч лет в прошлое.

Антропология
# каменные орудия
# лечение зубов
# неандертальцы
# палеолит
8 мая, 17:12
СПбГУ

В России открыли новый способ борьбы с неконтролируемой агрессией

Нейробиологи СПбГУ продемонстрировали, что активация рецептора следовых аминов TAAR1 эффективно подавляет агрессивное поведение, вызванное полным отсутствием серотонина в мозге. В дальнейшем этот результат поможет в разработке лекарственных препаратов, направленных на коррекцию патологических форм агрессии, возникающих при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и шизофрении.

СПбГУ
# агрессия
# нейробиология
# саморегуляция
# серотонин
14 мая, 09:34
Максим Абдулаев

Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без антибиотиков

Отходы виноделия служат полноценной заменой антибиотикам в птицеводстве. Всего полпроцента виноградного жмыха в рационе бройлеров с хроническим воспалением кишечника восстановили рост птиц, подавили патогенные бактерии и улучшили качество мяса. В отличие от традиционных стимуляторов роста, жмых не провоцирует появление супербактерий, предлагая индустрии дешевую и экологичную альтернативу.

Биология
# антибиотики
# виноград
# птицефабрики
# супербактерии
11 мая, 06:54
Лена

Динозавры заботились о детенышах как современные птицы

Крупные травоядные утконосые майазавры известны своим развитым социальным поведением. Они жили семьями и строили гнезда для своих детенышей. Даже название вида переводится с греческого языка как «ящер — хорошая мать». Исследование окаменелых зубов майазавров показало, что они выращивали детенышей совсем не так, как это считалось типичным для животных глубокой древности.

Палеонтология
# гнезда
# динозавры
# зубы
# окаменелости
# поведение
# потомство
23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Слияния черных дыр поищут в облаках темной материи 

    15 мая, 12:54

  2. Исследователи объяснили, почему прогулки на природе делают людей счастливыми

    15 мая, 12:30

  3. Нейросеть научили анализировать научные статьи и патенты на русском языке

    15 мая, 10:59

  4. Растение риса поймало и убило гусеницу-вредителя

    15 мая, 09:59
Выбор редакции

Как США и Китай превратили телескопы в новое поле геополитической битвы

13 мая, 17:41

Последние комментарии

Alexander Orsi
18 минут назад
Сергей, основная часть грузоперевозок - экспорт , то есть морем . Зато для развития экономики требуется большая мобильность рабочей силы , в первую

Вьетнам представил самый дорогой мегапроект в своей истории: 17% ВВП страны уйдут на одну стройку

Иван Колупаев
20 минут назад
Сергей, а зачем вы им не запретили?

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Иван Колупаев
23 минуты назад
Djo, если от Старлинка 0 пользы лично вам это не значит что весь мир придерживается такого же мнения. Напротив 10 миллионов активно пользуются и число

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Artem Suleymanov
26 минут назад
Александр, это ты сейчас сам придумал? )

Рейтинг крупнейших армий мира в 2026 году

Апоп Курляндский
32 минуты назад
Польша выше США лол, надо было этот рейтинг назвать "страны которые автору больше нравятся"

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Андрей Д.
32 минуты назад
Дада, попадалась такая новость :) Не вдаваясь в лишние детали, там такой маргинальный персонаж эти биткойны восстановил, что я теперь за него

Claude помог восстановить доступ к биткоинам стоимостью почти 400 тысяч долларов

Alex Borushkov
1 час назад
Все должны друг другу.... Интересно бы ещё узнать кто кому больше всего должен, так сказать Топ-1 кредиторов-стран. Так сказать для полноты картины.

Инфографика: главные страны-должники в мире

Станислав Поплавский
1 час назад
Западный голландский штурвал. Все друг другу должны и отдавать никто не собирается, будут устраивать войны в третьих странах и качать оттуда

Инфографика: главные страны-должники в мире

Vlad Parygin
1 час назад
Иван, да вы камикадзе.

Starship V4: инфографика обновленных характеристик

Vlad Parygin
1 час назад
Андрей, они войнушку и раскручивают. Хотят дефолтнуться под шумок.

Инфографика: главные страны-должники в мире

ezdiumno ru
1 час назад
Андрей, Придумайте лучше :))

Инфографика: главные страны-должники в мире

Шо за
1 час назад
Bahriddin, 488В, слева от Сингапура

Инфографика: главные страны-должники в мире

Bahriddin Xusomiddinov
2 часа назад
Почему-то в инфографике не мог найти Китай

Инфографика: главные страны-должники в мире

Baluta Sergey
2 часа назад
Павел, смотря какое государство. Проблема в людо-паразитах, начальниках, и немного в бюрократии. Как сказал физик-ядерщик Острицов, не должно быть

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Андрей Д.
2 часа назад
Los parasitos parade( как так вышло, что должники доминируют в экономике? И за чей счет? Да еще и поджимают военным путем другие государства, обрушивая их

Инфографика: главные страны-должники в мире

Sultamurat Allamuratov
2 часа назад
А ведь в далёком прошлом кто-то бросил клич "Фраза Владимира Ленина «Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация всей страны» стала

Кто тратит электричество больше всех? Инфографика мирового потребления

Henri Mik
3 часа назад
Павел, а должен быть? Как только что-то попадает в частные руки, начинается бардак. Космос не помойка. Государственный контроль должен быть во всём.

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Sergey Gorovoy
3 часа назад
ну и куда уж без израилевки? ща они в очередной раз победят сектор Газа, заселят окончательно Голанские высоты, зачистят Западный берег Иордана - и

Где жить лучше всего в 2026 году? Рейтинг самых процветающих стран

Ivan Tsiarentsyeu
3 часа назад
qwerty1, перестанет окупаться, начнет эта сеть деградировать, будут опять тянуть оптику Тем более, что даже при живом старлинке смысл в оптике в

Инфографика: лидеры по числу спутников на орбите

Jonh Mopthraa
3 часа назад
На пищевые привычки ребенка могут влиять разные факторы. Например, в дошкольном возрасте дети часто отказываются от конкретных продуктов из-за их

Психологи выяснили, какое поведение родителей заставляет детей переедать

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно