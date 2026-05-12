О мероприятии

От Земли до Луны свет идет чуть больше секунды. От ближайшей звезды — четыре года. А от края наблюдаемой Вселенной — 13,8 миллиардов лет. Как человек, который никогда не выходил за пределы Солнечной системы, сумел вычислить эти цифры?

Еще в античные времена ученые мечтали понять, как устроен мир. Где центр Вселенной? Как далеко светят эти загадочные звезды, и существуют ли границы у космоса? Древние философы догадывались, что расстояния огромны, но измерить их не могли. За последние двести лет наука совершила революцию. Сейчас существует множество способов измерить Вселенную. Сегодня ученые не просто предполагают — они знают расстояние до квазаров и реликтовое эхо Большого взрыва. О том, как ученые измеряют космические расстояния расскажет младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев.

