Разрушительные последствия Второй мировой войны почти полностью уничтожили старый город Минск. Они сделали его «чистым листом», на котором на протяжении второй половины XX века советские архитекторы и градостроители пытались создать «идеальный социалистический город». В 1960-е, с началом эпохи советского модернизма, город претерпел еще одну кардинальную смену архитектурной парадигмы, которая, в совокупности с быстрым промышленным ростом в республике, способствовала трансформации Минска в самую динамично развивающуюся республиканскую столицу СССР.

Культуролог Виктория Успенская на примере Минска расскажет о том, какой путь прошла архитектура модернизма в Белорусской ССР, какие влияния она на себе испытала и как сама, в свою очередь, повлияла на облик современного города. Слушатели узнают о наиболее интересных модернистских зданиях Минска, а также обратят особое внимание на то, какими средствами воплощались в архитектуре эпохи национальные мотивы.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.