Почти все педагоги продемонстрировали веру в нейромифы

Ученые опросили 563 педагога из Австралии, которые работали с маленькими детьми. Оказалось, что многие из них верят в нейромифы.

Исследователи из нескольких австралийских университетов провели масштабный опрос среди тех, кто обучает детей младшего возраста. Желающих отвечать на вопросы нашли в социальных сетях и через рассылку по электронной почте.

Примерно 75 процентов респондентов работали в детских садах, остальные — в школах. Большая часть опрошенных (35,5 процента) имела солидный профессиональный опыт — от 20 до 40 лет. До трех лет работали 4,9 процента учителей и воспитателей.

Участникам предложили оценить как ложные или правдивые 14 утверждений о распространенных мифах вроде «Когда мы спим, наш мозг отключается» и 13 истинных утверждений, например: «Здоровое питание — один из эффективных способов помочь развитию мозга у детей».

Некоторые мифы участники правильно оценили как ложь. Более 90 процентов респондентов правильно определили, что утверждения «Когда мы спим, наш мозг отключается» и «Умственные способности определяются исключительно наследственностью и не могут изменяться из-за среды или опыта» — совершенная чепуха.

Однако оказалось, что часть мифов оценивается неверно. В частности, всего семь процентов опрошенных знали, что не просто устаревшая, а совершенно неверная теория о «визуалах», «аудиалах» и «кинестетиках» никогда не подкреплялась достоверными экспериментальными доказательствами. Только 15 процентов из них понимали, что «логического» и «эмоционального» полушарий мозга не существует.

Наличие точных знаний по нейропсихологии и способность критически оценивать мифы исследователи определили как нейрограмотность. В среднем педагоги получили невысокие оценки — 13,7 балла из 27 возможных. Ученые не обнаружили статистически значимых различий, связанных с возрастом, опытом и другими факторами.

Зато показатели самоэффективности, то есть уверенности в собственных возможностях и ожидание успеха от их реализации, варьировались значительно. Выше всех себя оценивали педагоги с опытом работы от 31 до 40 лет — 7,28 против 5,65 у самых молодых; от 41 год и более — 8,22. В среднем учителя и воспитатели получили 6,66 балла из 10 возможных. Выводы ученые опубликовали в журнале Trends in Neuroscience and Education.

К сожалению, верят в «психологические» мифы не только учителя и воспитатели из Австралии. Испанские ученые проанализировали 24 исследования в десятках стран и обнаружили: знания большинства педагогов в области нейропсихологии оставляют желать лучшего.

Но вот только от прослушивания классической музыки никто умнее еще не стал, а дети, которые едят много сладкого, из-за якобы невнимательности хуже не учатся.

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