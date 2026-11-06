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Российский прибор обнаружил активный вулканизм на современном Марсе

❋ 5.1

Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.

Астрономия
# вулканизм
# вулканы на марсе
# марс
Горм Монс крупнейший по площади вулкан в Солнечной системе. Его основная часть больше миллиона квадратных километров, а вместе с лавовыми полями площадь уходит сильно за пять миллионов квадратных километров. Над ней российский прибор и обнаружил следы современного марсианского вулканизма
Горм Монс крупнейший по площади вулкан в Солнечной системе. Его основная часть больше миллиона квадратных километров, а вместе с лавовыми полями площадь уходит сильно за пять миллионов квадратных километров. Над ней российский прибор и обнаружил следы современного марсианского вулканизма / © NASA, JPL

На Земле магма регулярно поднимается через кору и устраивает извержения. Этот процесс и называется вулканизмом. Однако до самого недавнего времени вопрос о действующем вулканизме на других планетах (то есть без учета спутников) не имел однозначного ответа. Многие ученые утверждали, что быстрое остывание меньшего планетного ядра на Марсе, Луне или даже Венере должно было привести к прекращению подъема магмы.

Еще пять лет назад российский прибор ACS на борту европейского спутника Марса TGO (Trace Gas Orbiter) зафиксировал в местной атмосфере небольшие количества хлороводорода (HСl). Работающие с ним ученые из Института космических исследований РАН начали проверять разные пути возможного образования такого газа на Четвертой планете.

Со временем оказалось, что заметные его количества появляются — причем в нижних слоях атмосферы — над горой Альба. Это крупнейший по площади вулкан планеты (1350 × 1130 километров). Он больше Алжира, хотя высота вулкана лишь 6800 метров.

Теперь в Science Advances вышла статья с анализом результатов ACS. Ее авторы сопоставили районы повышенной концентрации хлороводорода в северном полушарии и снимки этих мест высокого разрешения. Оказалось, что там есть выделяющиеся цветом трещины длиной до сотен метров и шириной в десятки сантиметров.

В теории хлороводород на четвертой планете может иметь и не вулканическое происхождение. Но как тогда объяснить то, что в определенные сезоны он встречается всего в одной точке Марса? Ведь соединения с хлором на этой планете распространены почти повсеместно
В теории хлороводород на четвертой планете может иметь и не вулканическое происхождение. Но как тогда объяснить то, что в определенные сезоны он встречается всего в одной точке Марса? Ведь соединения с хлором на этой планете распространены почти повсеместно / © ЕКА, ИКИ РАН

Полный аналог таких трещин есть и на Земле, например на склонах камчатских вулканов. Через эти трещины выходят вулканические газы, взаимодействующие с краями трещин и дающие им особый цвет. В то же время, работа не позволяет установить, выходит ли на поверхность лава или только газы от нее. Если верен последний вариант, строго говоря это интрузивный магматизм, а вулканизмом называют только эффузивный, когда магма в итоге изливается на поверхность. Впрочем, с текущими средствами наблюдения уверенно отличить одно от другого на Марсе чрезвычайно непросто.

Хотя авторы попытались объяснить свои наблюдения без вулканических процессов, из этого ничего не вышло. Все расчеты показывали, что в районе горы Альба есть просачивание вулканических газов.

Это не полноценное извержение вулкана, но это явный признак наличия под поверхностью довольно горячего резервуара с магмой. Открытие важно не только тем, что впервые показывает след активного действующего вулканизма на Марсе — не миллионы или миллиарды лет назад, но и в наши дни.

Наблюдения российского прибора ACS на четвертой планете. Синие ромбы обозначают наблюдения хлороводорода в периоды максимального сближения Марса с Солнцем (перигелий). Красные означают отдельные наблюдения из противоположного периода, когда Марс максимально удален от Солнца и в теории хлороводорода в атмосфере почти не должно быть (он быстро захватывается другими соединениями с ростом температуры). Хорошо видно, что красные ромбы расположены в районе горы Альба и практически отсутствуют где-либо еще
Наблюдения российского прибора ACS на четвертой планете. Синие ромбы обозначают наблюдения хлороводорода в периоды максимального сближения Марса с Солнцем (перигелий). Красные означают отдельные наблюдения из противоположного периода, когда Марс максимально удален от Солнца и в теории хлороводорода в атмосфере почти не должно быть (он быстро захватывается другими соединениями с ростом температуры). Хорошо видно, что красные ромбы расположены в районе горы Альба и практически отсутствуют где-либо еще / © Alexander Trokhimovskiy et al.

Не менее, если не более важно то, что на Марсе немало вечной мерзлоты. Рядом с ней резервуары с магмой должны вести к появлению подповерхностных водоемов. То, что на определенной глубине (во много километров) под поверхностью Красной планеты есть жидкая вода, давно обсуждается учеными.

Но добраться до нее с поверхности силами экспедиций, которые появятся там в 2030-х, было бы чрезвычайно сложно. Бурение на километры в глубину и на Земле — довольно сложное мероприятие. Совсем другое дело, если на Марсе есть действующий вулканизм: тогда подповерхностные резервуары жидкой воды могут быть довольно близко к поверхности. Настолько, что даже экспедиции с умеренным объемом оборудования смогут изучить их.

Жидкая вода в сочетании с рядом веществ, поднимающихся из магматических резервуаров, — это и на Земле идеальная среда для простейшей жизни. Как отмечают в публикации Института космических исследований, «это делает подобные теплые подземные оазисы главным и наиболее перспективным направлением для поисков марсианской жизни».

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Астрономия
# вулканизм
# вулканы на марсе
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