Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: как изменились ядерные арсеналы девяти стран за последние 20 лет
Совокупный мировой ядерный арсенал значительно сократился со времен холодной войны, однако соотношение ядерных сил между ведущими державами продолжает меняться.
В то время как США и Россия существенно уменьшили свои запасы ядерных боеголовок, такие страны, как Китай, Индия и Пакистан, пошли по противоположному пути и нарастили свои ядерные потенциалы.
В инфографике сопоставляется предполагаемое количество ядерных боеголовок в арсеналах разных стран в 2006 и 2026 годах. Данные взяты из материалов Федерации американских ученых. В расчеты включены развернутые боеголовки и находящиеся в резерве, но не учитывается выведенное из эксплуатации оружие, ожидающее демонтажа.
В период с 2006 по 2026 год совокупные военные запасы ядерных боеголовок девяти государств, обладающих ядерным оружием, сократились примерно на 37%. Главным образом это произошло благодаря масштабному сокращению арсеналов США и России.
В 2006 году на вооружении США, по оценкам, находилось 7853 ядерные боеголовки, тогда как российский военный арсенал насчитывал 6643 единицы. Спустя два десятилетия расстановка сил изменилась: теперь Россия располагает примерно 4400 боеголовками, а США — 3700.
Несмотря на десятилетия сокращения вооружений, обе страны по-прежнему занимают особое положение. Военный ядерный арсенал каждой из них в несколько раз превосходит китайский — крупнейший среди остальных ядерных держав. Это наглядно показывает, насколько современный баланс ядерных сил все еще определяется наследием холодной войны.
Будущее международного контроля над ядерными вооружениями также остается неопределенным после истечения в феврале 2026 года срока действия договора СНВ-III. С его прекращением перестали действовать последние юридически обязательные ограничения на количество развернутых стратегических ядерных вооружений России и США.
За последние два десятилетия Китай стал одной из стран, наиболее существенно нарастивших запасы ядерного оружия. Если в 2006 году его арсенал, по оценкам, насчитывал 235 боеголовок, то к 2026 году этот показатель достиг 620. Таким образом, рост составил 164%. Китай обошел Францию и Великобританию и занял третье место в мире по размеру военного ядерного арсенала, хотя по-прежнему значительно уступает США и России.
Наращивание запасов сопровождается масштабной модернизацией китайских ядерных сил. Она включает строительство новых шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет, развитие ракетного вооружения подводных лодок и создание других средств доставки ядерных боеголовок.
По данным Федерации американских ученых, Китай строит 320 новых шахтных пусковых установок для твердотопливных ракет на трех площадках, а также еще 30 шахт для жидкостных ракет. Кроме того, в составе китайского флота находятся шесть атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами. Это расширяет возможности страны по применению ядерного оружия с морских рубежей.
Китай — не единственная азиатская страна, увеличивающая запасы ядерного оружия.
Ядерный арсенал Индии вырос с 43 боеголовок в 2006 году до примерно 190 в 2026-м. У Пакистана за тот же период количество боеголовок увеличилось с 50 до 170. Обе страны продолжают развивать свои ядерные потенциалы на фоне давней напряженности в регионе. При этом Индия при стратегическом планировании все больше учитывает военные возможности Китая.
За рассматриваемый период еще одним государством, обладающим ядерным оружием, стала Северная Корея. Хотя надежных оценок размера ее арсенала за 2006 год нет, к 2026 году страна, предположительно, располагает примерно 60 ядерными боеголовками.
По сравнению с арсеналами США и России запасы остальных ядерных держав относительно невелики, однако их разрушительная мощь чрезвычайно велика. Мощность некоторых современных ядерных боеголовок примерно в 30 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Ее взрыв был эквивалентен 15 тысячам тонн тротила. К концу 1945 года число погибших в Хиросиме достигло, по оценкам, 140 тысяч человек.
Комментарии
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Археологи изучили донные отложения озер на полуострове Юкатан и обнаружили, что использование ртути древними майя вызвало локальный экологический коллапс. И, по всей видимости, химическое загрязнение воды усугубило кризис цивилизации в классический период.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Апреля, 2015
Веселая география
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно