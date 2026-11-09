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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Инфографика: как изменились ядерные арсеналы девяти стран за последние 20 лет

Совокупный мировой ядерный арсенал значительно сократился со времен холодной войны, однако соотношение ядерных сил между ведущими державами продолжает меняться.

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Инфографика: как изменились ядерные арсеналы девяти стран за последние 20 лет / © Visual Capitalist
Инфографика: как изменились ядерные арсеналы девяти стран за последние 20 лет / © Visual Capitalist

В то время как США и Россия существенно уменьшили свои запасы ядерных боеголовок, такие страны, как Китай, Индия и Пакистан, пошли по противоположному пути и нарастили свои ядерные потенциалы.

В инфографике сопоставляется предполагаемое количество ядерных боеголовок в арсеналах разных стран в 2006 и 2026 годах. Данные взяты из материалов Федерации американских ученых. В расчеты включены развернутые боеголовки и находящиеся в резерве, но не учитывается выведенное из эксплуатации оружие, ожидающее демонтажа.

В период с 2006 по 2026 год совокупные военные запасы ядерных боеголовок девяти государств, обладающих ядерным оружием, сократились примерно на 37%. Главным образом это произошло благодаря масштабному сокращению арсеналов США и России.

В 2006 году на вооружении США, по оценкам, находилось 7853 ядерные боеголовки, тогда как российский военный арсенал насчитывал 6643 единицы. Спустя два десятилетия расстановка сил изменилась: теперь Россия располагает примерно 4400 боеголовками, а США — 3700.

Несмотря на десятилетия сокращения вооружений, обе страны по-прежнему занимают особое положение. Военный ядерный арсенал каждой из них в несколько раз превосходит китайский — крупнейший среди остальных ядерных держав. Это наглядно показывает, насколько современный баланс ядерных сил все еще определяется наследием холодной войны.

Будущее международного контроля над ядерными вооружениями также остается неопределенным после истечения в феврале 2026 года срока действия договора СНВ-III. С его прекращением перестали действовать последние юридически обязательные ограничения на количество развернутых стратегических ядерных вооружений России и США.

За последние два десятилетия Китай стал одной из стран, наиболее существенно нарастивших запасы ядерного оружия. Если в 2006 году его арсенал, по оценкам, насчитывал 235 боеголовок, то к 2026 году этот показатель достиг 620. Таким образом, рост составил 164%. Китай обошел Францию и Великобританию и занял третье место в мире по размеру военного ядерного арсенала, хотя по-прежнему значительно уступает США и России.

Наращивание запасов сопровождается масштабной модернизацией китайских ядерных сил. Она включает строительство новых шахтных пусковых установок для межконтинентальных баллистических ракет, развитие ракетного вооружения подводных лодок и создание других средств доставки ядерных боеголовок.

По данным Федерации американских ученых, Китай строит 320 новых шахтных пусковых установок для твердотопливных ракет на трех площадках, а также еще 30 шахт для жидкостных ракет. Кроме того, в составе китайского флота находятся шесть атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами. Это расширяет возможности страны по применению ядерного оружия с морских рубежей.

Китай — не единственная азиатская страна, увеличивающая запасы ядерного оружия.

Ядерный арсенал Индии вырос с 43 боеголовок в 2006 году до примерно 190 в 2026-м. У Пакистана за тот же период количество боеголовок увеличилось с 50 до 170. Обе страны продолжают развивать свои ядерные потенциалы на фоне давней напряженности в регионе. При этом Индия при стратегическом планировании все больше учитывает военные возможности Китая.

За рассматриваемый период еще одним государством, обладающим ядерным оружием, стала Северная Корея. Хотя надежных оценок размера ее арсенала за 2006 год нет, к 2026 году страна, предположительно, располагает примерно 60 ядерными боеголовками.

По сравнению с арсеналами США и России запасы остальных ядерных держав относительно невелики, однако их разрушительная мощь чрезвычайно велика. Мощность некоторых современных ядерных боеголовок примерно в 30 раз превышает мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Ее взрыв был эквивалентен 15 тысячам тонн тротила. К концу 1945 года число погибших в Хиросиме достигло, по оценкам, 140 тысяч человек.

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Сообщество
# инфографика
# Китай
# оружие
# Рейтинги
# Россия
# статистика
# США
# технологии
# ядерное оружие
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