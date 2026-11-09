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Плоская стопа могла быть эволюционным преимуществом неандертальцев

❋ 4.6

Ученые считают, что у неандертальцев была стопа, отчасти похожая на стопу людей с диагностированным плоскостопием. Это состояние обычно рассматривают как дефект и компенсируют в случае значительных неудобств для человека, но для древних людей оно могло служить адаптацией к переноске тяжестей и перемещению рельефной территории.

Антропология
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# адаптация
# биомеханика
# неандертальцы
# ноги
# сапиенсы
# стопа
Реконструкция неандертальцев из Ля-Шапель-о-Сен и Гибралтар, экспозиция Венского музея естественной истории / © Wolfgang Sauber
Реконструкция неандертальцев из Ля-Шапель-о-Сен и Гибралтар, экспозиция Венского музея естественной истории / © Wolfgang Sauber

Человеческая стопа — сложный многосоставный продукт эволюции. Именно она первой имеет дело с проблемами, которые нашему виду принесло прямохождение: амортизирует удар об землю, распределяет нагрузку на другие части тела, меняет форму для обеспечения стабильности вертикального положения человека.

Самая большая кость стопы — пяточная, расположенная непосредственно под голеностопом. Она принимает на себя удар при каждом шаге. Ученые впервые детально исследовали внешнюю форму целой пятки неандертальца и сравнили ее с образцами костей Homo sapiens. Детали опубликовали в журнале Journal of Human Evolution.

Исследователи работали с семью пяточными костями Homo neanderthalensis и 64 образцами Homo sapiens. Кости человека нашего вида принадлежали к разным историческим периодам — охотники-собиратели плейстоцена, земледельцы и собиратели железного века и жители городов после промышленной революции (XIX-XX века). Кости отсканировали с помощью компьютерной томографии, лазерных методов и тщательно сфотографировали. На основе полученных данных создали детальные цифровые модели и сравнили пятки двух видов гоминидов передовыми методами трехмерной геометрической морфометрии.

Ученые выделили значительные различия между неандертальцами и людьми нашего вида. Пятка неандертальцев оказалась короче в направлении стопы, шире и выше человеческой.

Анализ геометрии костей также показал, что тела неандертальцев, скорее всего, имели другой подход к стабильности и осанке. Они, вероятно, регулярно находились в более глубокой пронации, чем мы. При пронации стопа и пятка заваливаются внутрь, к центральной оси тела.

На основе собранных данных ученые также предположили, что у неандертальцев относительно нашего вида был ниже латеральный продольный свод стопы. Это арка, идущая от основания мизинца к пятке. Исследователи считают, что это давало большую гибкость и подвижность в центральном отделе стопы.

То есть ученые нашли признаки того, что у неандертальцев была более плоская стопа, чем у нас. Она задавала этому виду особую осанку, направленную на увеличение стабильности и уменьшение ударной нагрузки при перемещении тяжестей. Тело неандертальцев в целом очень мускулистое, с большой костной массой. Они, по мнению авторов исследования, постоянно находились в состоянии высокой физической активности. Их пяточная кость показала сходства с образцами Homo sapiens со значительным лишним весом.

Пятки Homo sapiens другие. Ближе всех к неандертальцам оказались доисторические охотники-собиратели, которые перемещались на дальние расстояния босиком или в мягкой обуви. У горожан после промышленной революции слабая пяточная кость. Ученые связали это с оседлым образом жизни и регулярным использованием жесткой обуви.

Мощная пятка выглядит адаптацией под переноску грузов и повышенную гибкость частей стопы относительно друг друга из-за необходимости ходить по поверхностям сложной формы. Авторы статьи подчеркнули, что их гипотезу стоит перепроверить. Хотя пяточная кость и важна для стопы, делать выводы только по ее внешнему виду нельзя, нужны дополнительные исследования.

Если стопа неандертальцев была более плоской, чем у охотников-собирателей нашего вида, это должно было обернуться против первых. Дело в том, что с более плоской стопой проще получить стрессовый перелом, особенно если бежишь на большую дистанцию в горку или с горки. И у ранних неандертальцев (человек гейдельбергский) примеры такого рода есть.

А вот для людей нашего вида времен плейстоцена скелетов со следами стрессовых переломов пока не нашли, хотя их скелетов больше, чем неандертальских и гейдельберских.

В случае межплеменных конфликтов или загонной охоты на крупного зверя способность быстро бежать на большую дистанцию играет ключевую роль в выживании и отдельных людей, и племени в целом. Как известно, вскоре после прихода человека современного типа в Европу неандертальцы там вымерли.

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Evgenia Vavilova
Evgenia Vavilova
232 статей
Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.
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Антропология
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# адаптация
# биомеханика
# неандертальцы
# ноги
# сапиенсы
# стопа
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