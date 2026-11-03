Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Китайская схема лунной высадки в 2029 году будет заметно отличаться как от той, что использовали американцы на 60 лет раньше, так и от современной американской. В теории такие отличия должны снизить требования к мощности ракет, но они порождают и свои риски. А также ведут к тому, что высадку придется делать не в самом перспективном районе. Но и в таком виде обновленный план экспедиции вызвал в США опасения: китайцы могут победить во второй лунной гонке.

Заместитель главного конструктора программы исследования Луны Ван Сян на седьмом научном симпозиуме по пилотируемой космонавтике в Пекине объявил о деталях китайского плана высадки на Луне в 2020-х. Хотя в общих чертах он был известен и ранее, новые детали уточняют хронологию подготовительных полетов и общий облик программы. Как заявил Ван Сян, для прилунения людей китайцы используют подход «два запуска, сближение и стыковка на окололунной орбите». То есть корабль и посадочный модуль выводятся двумя запусками ракет, летят к спутнику Земли по отдельности и стыкуются лишь на окололунной орбите.

Это резко отличает их схему от американской, использованной в 1969 году или советской (так и не реализованной). Обе они опирались на принципиально иную стратегию: один запуск на ракете большой мощности. Этим запуском выводился как космический корабль для перелета людей до Луны, так и лунный посадочный модуль.

Преимущество двухпусковой схемы китайцев очевидно: она менее требовательна к мощности запускающей ракеты. Китайская «Чанчжэн-10», которая и доставит космонавтов этой страны на Луну, имеет тягу всего 26,3 меганьютона. У «Сатурна-V» было 34,5 меганьютона, у Н-1 — 45,3 меганьютона, а у «Старшипа» (американский лунный посадочный модуль 2020-х) — 80,8 меганьютона.

Минус схемы в том, что она требует двух пусков и последующей стыковки корабля и посадочного модуля на окололунной орбите. Если один из двух пусков пройдет нештатно или стыковка около Луны не состоится по техническим причинам, миссию отменят. А если при стыковке корабль с людьми будет поврежден, это уже потенциально создаст угрозу их жизни.

С другой стороны, стыковка с лунным посадочным модулем была и в американской лунной программе шестидесятилетней давности, просто только одна — после возвращения двух астронавтов с Луны. Тут же предстоит две: первая для перехода двух китайских космонавтов на посадочный модуль, вторая — для их возвращения на корабль уже после возвращения с лунной поверхности.

Ван Сян констатировал, что на сегодня отработка испытаниями всех компонентов лунной миссии продвигается успешно и в срок. Космический корабль «Мэнчжоу» в этом году прошел испытания системы аварийного спасения. Испытания имитировали аварию в момент максимальных перегрузок при выводе в космос, наиболее сложную для спасательных систем космических кораблей. В ходе испытаний твердотопливные ускорители почти мгновенно увели корабль от ракеты и затем мягко приземлили его.

В этом году прошел первые натурные испытания и лунный посадочный модуль «Ланьюэ». Его подвешивали на системе тросов, имитирующих лунную гравитацию — и он смог отработать мягкое прилунение.



Дальнейшая программа, согласно выступлению Ван Сяна, должна быть такой: в начале 2027 года ракета «Чанчжэн-10» (в слабом варианте без боковых ускорителей) выведет на орбиту корабль «Мэнчжоу» без людей. В 2028 году «Чанчжэн-10» (в более мощном варианте, с боковыми ускорителями) выведет лунный посадочный модуль «Ланьюэ» на околоземную орбиту. После этого модуль достигнет Селены, прилунится, а затем взлетит с ее поверхности.

В 2029 году пройдет почти одновременный запуск двух ракет «Чанчжэн-10», одна из которых выведет «Мэнчжоу», другая — «Ланьюэ», после чего корабль и модуль достигнут окололунной орбиты, где и произведут стыковку. Только после этого состоится такой же запуск, но уже с людьми на борту «Мэнчжоу» — и с их последующей высадкой на Луне.

Слайды Ван Сяна указывают на планы китайцев высадить людей на Луну в 2029 году, через 60 лет после американцев. Впрочем, все остальные космические державы кроме США и КНР, пока даже не планируют повторить одно из самых выдающихся достижений XX века / © @Rain_Antar1121, X

Дата этого полета не обозначена напрямую — лишь описательным «до 2030 года» (2030年前 на слайде). В китайском 2030年前 (в отличие от русского «до 2030 года») не имеет двойственной трактовки и может означать только полет до 31 декабря 2029 года включительно.

Эта дата продолжает усиливать беспокойство американских отраслевых наблюдателей. Они отметили, что в данный момент американская программа возвращения на Луну по сути целиком зависит от того, удастся ли «Старшипу» обеспечить высадку людей на спутник Земли в намеченный NASA срок — то есть в последние месяцы 2028 года. Страхующий Маска Blue Origin пока испытывает слишком серьезные технические трудности, чтобы реалистично успеть к этому же времени.

У многих наблюдателей из США, в силу их нарастающей неприязни к Илону Маску и его компании, есть существенные сомнения в том, что тот справится в срок. В прошлом году предприниматель уже отмечал: он не видит ничего особенного в том, что китайцы сейчас высадятся первыми. Ведь американцы уже делали это 60 лет назад.

Китайский план высадки обращает на себя внимание еще одним моментом. Малая мощность ракеты означает, что высадка у полюсов Луны для китайской первой экспедиции практически исключена. Ранее уже сообщали, что КНР планирует сперва высадить людей в низких широтах Луны. Это значит, что наиболее интересные с научной точки зрения регионы для нее пока недоступны. Напомним, что у полюсов в грунте есть вода, а ряд исследований предполагает и наличие там толстого слоя сплошной вечной мерзлоты и даже периодически появляющихся под самой поверхностью рек с жидкой водой.

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