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Олег Гончар
Олег Гончар
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Китайская орбитальная станция впервые примет иностранного космонавта

Национальная орбитальная станция Китая готовится принять первого в своей истории иностранного космонавта. Представитель Пакистана войдет в состав экипажа пилотируемой миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке. Об этом сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).

Сообщество
# Китай
# космос
# Пакистан
# Тяньгун
Изображение китайской орбитальной станции / © CMSA
Изображение китайской орбитальной станции / © CMSA

После завершения кратковременной работы на орбите пакистанский космонавт вернется на Землю на борту космического корабля «Шэньчжоу-23». Таким образом, в истории китайской пилотируемой космической программы впервые состоится совместный полет китайских и иностранных космонавтов.

В феврале 2025 года Китай и Пакистан подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве, предусматривающее отправку пакистанского космонавта на китайскую орбитальную станцию. Документ официально положил начало отбору кандидатов от Пакистана для участия в космической миссии.

По итогам строгой трехэтапной процедуры отбора и оценки, включавшей предварительный, второй и заключительный этапы, были определены два кандидата в пакистанские космонавты. Им предстоит пройти подготовку в Китае, освоить все необходимые программы обучения и успешно сдать соответствующие экзамены.

После завершения подготовки один из кандидатов будет включен в основной экипаж пилотируемой миссии, а второй назначен запасным космонавтом.

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Сообщество
# Китай
# космос
# Пакистан
# Тяньгун
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