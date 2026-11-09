Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайская орбитальная станция впервые примет иностранного космонавта
Национальная орбитальная станция Китая готовится принять первого в своей истории иностранного космонавта. Представитель Пакистана войдет в состав экипажа пилотируемой миссии «Шэньчжоу-24» в качестве специалиста по полезной нагрузке. Об этом сообщило Китайское агентство пилотируемых космических полетов (CMSA).
После завершения кратковременной работы на орбите пакистанский космонавт вернется на Землю на борту космического корабля «Шэньчжоу-23». Таким образом, в истории китайской пилотируемой космической программы впервые состоится совместный полет китайских и иностранных космонавтов.
В феврале 2025 года Китай и Пакистан подписали в Исламабаде соглашение о сотрудничестве, предусматривающее отправку пакистанского космонавта на китайскую орбитальную станцию. Документ официально положил начало отбору кандидатов от Пакистана для участия в космической миссии.
По итогам строгой трехэтапной процедуры отбора и оценки, включавшей предварительный, второй и заключительный этапы, были определены два кандидата в пакистанские космонавты. Им предстоит пройти подготовку в Китае, освоить все необходимые программы обучения и успешно сдать соответствующие экзамены.
После завершения подготовки один из кандидатов будет включен в основной экипаж пилотируемой миссии, а второй назначен запасным космонавтом.
Комментарии
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
Археологи изучили донные отложения озер на полуострове Юкатан и обнаружили, что использование ртути древними майя вызвало локальный экологический коллапс. И, по всей видимости, химическое загрязнение воды усугубило кризис цивилизации в классический период.
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Единственная страна, когда-либо использовавшая атомное оружие, подошла, если верить западным СМИ, к решению снова применить его — на этот раз против иранцев. Детальный анализ прошлого прецедента использования атомных бомб американцами, на первый взгляд, укрепляет эти опасения: Трумэн ударил по Хиросиме с очень похожей целью. Но так ли все на самом деле?
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
15 Мая, 2016
«Вакуумная» революция Илона Маска
30 Апреля, 2014
Люди, ставшие гениями после удара по голове
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно