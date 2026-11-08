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Ученые годами ходили мимо крупного скопления искусства времен ледникового периода

Тысячи посетителей проходили мимо вырезанных на стенах фигур, а иногда оставляли поверх них имена и даты. Палеолитическое искусство распознали здесь в 2019 году, а теперь опубликовали его подробное исследование.

Изображение лошади в пещере Фонт-Мажор с прорисовкой контуров / © Josep Maria Vergès (фото), Míriam Salas Altès (прорисовка), IPHES-CERCA

Испанские археологи описали 280 мотивов из пещеры Кова-де-ла-Фонт-Мажор в Каталонии. Среди них 55 изображений животных, а также группы линий, геометрические знаки и композиции, смысл которых пока неясен. Работа вышла 5 ноября в журнале Antiquity.

Первые палеолитические гравировки здесь заметили 30 октября 2019 года. Во время археологической экспедиции один из авторов работы распознал древние очертания среди современных надписей. Главный вход в пещеру вновь открыли в 1957 году, а с 1993-го участок с изображениями входил в туристический маршрут. Более шести десятилетий посетители проходили мимо, не подозревая о возрасте фигур.

Археолог Мириам Салас-Альтес документирует гравировки в пещере Фонт-Мажор / © Josep Maria Vergès, IPHES-CERCA

Почему гравировки не замечали

Пещеру долго считали неподходящей для такого искусства. Большую часть ее стен образует конгломерат с неровной поверхностью и неоднородной окраской. Гравировки нашли на мягких прослойках мергеля между слоями этой породы. Их легко повредить даже прикосновением, и в большинстве изученных секторов древние линии перекрыты граффити или затерты посетителями.

Изображения сосредоточены примерно в 250 метрах от входа. Как пояснили в IPHES-CERCA, исследователи применили цифровую съемку и трехмерные модели, чтобы изучить борозды без контакта с поверхностью. Среди фигур они выделили лошадей, оленей, быков и козьих. Медведя изобразили с ушами, показанными спереди, и приоткрытой пастью.

Медведь с приоткрытой пастью: прорисовка помогает различить древние линии / © Josep Maria Vergès (фото), Míriam Salas Altès (прорисовка), IPHES-CERCA

На отдельных участках естественный рельеф мог стать частью композиции. У одной лошади граница между слоями породы выглядит как линия земли под копытами. У фигуры оленя трещина пересекает морду. Авторы допускают, что она обозначала землю или воду, но считают такое объяснение гипотезой.

Что известно о возрасте изображений

Прямых датировок гравировок пока нет. Люди посещали глубину пещеры около 41–35 тысяч лет назад и около 26 тысяч лет назад — это возраст других находок, а не самих изображений.

По стилю и археологическому контексту значительная часть фигур может быть старше 19 тысяч лет. Уточнить возраст исследователи планируют с помощью кальцитовых отложений, покрывающих одну из фигур.

По числу изображений животных Фонт-Мажор занимает третье место среди палеолитических пещерных ансамблей средиземноморской части Пиренейского полуострова. Она уступает только Ардалесу и Ла-Пилете в Андалусии. До находки 2019 года во всей Каталонии знали лишь два пещерных изображения, предположительно относящихся к палеолиту.

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