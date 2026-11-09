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Геологи опровергли гипотезу о шотландском происхождении алтарного камня Стоунхенджа

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Наиболее детальный на сегодня геологический анализ шеститонного мегалита, лежащего в центре Стоунхенджа, показал, что его вряд ли доставили с северо-востока Шотландии, как считалось до сих пор. Таким образом, происхождение алтарного камня продолжает оставаться неизвестным.

Археология
# камень
# песчаник
# происхождение
# Стоунхендж
# Шотландия
Алтарный камень, лежащий в траве под рухнувшими на него сарсеновыми блоками
Алтарный камень, лежащий в траве под рухнувшими на него сарсеновыми блоками / © Professor Nick Pearce, Aberystwyth University.

Стоунхендж, расположенный на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир (Великобритания), — пожалуй, самый известный памятник эпохи неолита в мире. Этот мегалитический комплекс создавали в несколько этапов на протяжении примерно 1400 лет, ориентировочно с 3000 по 1600-1520 годы до нашей эры.

Стоунхендж включает две основные группы каменных блоков: более мелкие «голубые камни» (bluestones) вулканического происхождения и более крупные сарсены — глыбы кремнистого песчаника. За последние 15 лет представления о происхождении камней Стоунхенджа существенно уточнили: cтало ясно, что многие каменные блоки переместили на Солсберийскую равнину издалека. Если сарсены привезли с близлежащих холмов Мальборо-Даунс (приблизительно 25 километров к северу от Стоунхенджа), то «голубые камни» доставили с холмов Пресели на юго-западе Уэльса, с расстояния около 225 километров.

Алтарный камень — плоская плита длиной 4,9 метра и весом около шести тонн, лежащая плашмя в центре Стоунхенджа. Название «алтарный камень» — условное, его точное назначение в составе монумента неизвестно.

Эта глыба мелкозернистого песчаника, скрепленного кальцитовым цементом, отличается по минералогическому составу от остальных камней Стоунхенджа. Долгое время считалось, что алтарный камень, как и «голубые камни», происходит из района холмов Пресели. Однако результаты геохимического и минералогического анализа опровергли это предположение.

В 2024 году ученые выдвинули новую гипотезу о происхождении алтарного камня. Анализ зерен минералов циркона, рутила и апатита из его состава позволил предположить, что этот каменный блок вырубили из массива древних красных песчаников ордовикского периода, залегающих в Оркадском бассейне (северо-восток Шотландии). Поскольку это место находится на расстоянии около 750 километров от Стоунхенджа, новая гипотеза породила предположения о том, как именно неолитические строители могли доставить гигантский камень на юг: волоком по суше или по воде.

Тем временем результаты нового исследования, опубликованного в Journal of the Geological Society, показали, что вопрос о том, откуда взялась эта плита, по-прежнему открыт. Команда из научных центров Великобритании, Канады, Италии и Швеции организовала самое всестороннее геологическое исследование алтарного камня из всех когда-либо проводившихся до сих пор.

Исследователи проанализировали структуру, минеральный и химический состав, а также изотопные характеристики камня, опираясь как на новые наблюдения, так и на детальное изучение фрагментов, хранящихся в музейных коллекциях. По сути, как пояснили ученые, они создали «геологический отпечаток» плиты.

Затем геологи обследовали Оркадский бассейн в поисках соответствия этому «отпечатку». Они отобрали приблизительно 70 образцов породы, изучили их в лаборатории и сравнили с образцами алтарного камня.

В итоге исследователям не удалось обнаружить на северо-востоке Шотландии место, где горные породы обладали бы теми же характеристиками, что и алтарный камень. Таким образом, крайне маловероятно, что этот камень происходит из северо-восточной части Шотландии, заключили ученые.

Несмотря на отрицательные результаты исследования, его авторы уверены, что они приблизились к разгадке. Теперь область поисков еще больше сузилась, а полученный детальный «геологический отпечаток» алтарного камня поможет точно определить место его происхождения, подытожили исследователи.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
193 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# камень
# песчаник
# происхождение
# Стоунхендж
# Шотландия
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