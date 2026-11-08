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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Птицы во всей красе: объявлены победители конкурса Birdlife Australia Photography Awards 2026

Представлены одни из самых впечатляющих фотографий птиц, сделанных в 2026 году. Жюри премии Birdlife Australia Photography Awards 2026 опубликовало снимки победителей своего фотоконкурса. 

Сообщество
# орнитология
# природа
# птицы
# фотографии
Номинация «Портфолио» — второе место: «Жизнь короля» / © Sabrina Velasco
Номинация «Портфолио» — второе место: «Жизнь короля» / © Sabrina Velasco

В чем особенность этого конкурса? Его задача — гораздо шире, чем просто запечатлеть идеальный момент. Каждая фотография рассказывает свою историю о мире природы и напоминает, почему эти удивительные создания заслуживают внимания и защиты людей. BirdLife Australia уже более 120 лет занимается охраной птиц, и сегодня организация продолжает вносить весомый вклад в их сохранение. 

Главный победитель BirdLife Australia Photographer of the Year, «Птицы в естественной среде обитания» — «Подводные короли» / © Lachlan Hall  
Главный победитель BirdLife Australia Photographer of the Year, «Птицы в естественной среде обитания» — «Подводные короли» / © Lachlan Hall  

В этом году конкурс охватывает множество интересных номинаций: «Портрет птицы», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Птицы в естественной среде обитания», «Птицы на заднем дворе», «Влияние человека», «Молодые фотографы» и «Портфолио». Кроме того, предусмотрена специальная тема — «Австралийские вьюрки». Каждая номинация позволяет по-новому взглянуть на жизнь пернатых: от их игривого нрава до трудностей, с которыми они сталкиваются в меняющейся окружающей среде.

Номинация «Птицы на заднем дворе» — победитель: «Коллективная атака» / © Mark Doro
Номинация «Птицы на заднем дворе» — победитель: «Коллективная атака» / © Mark Doro

Самка траурного какаду играет с водопроводным краном в парке, пытаясь добиться, чтобы из него текло больше воды. Какаду — очень умные птицы, которые любят играть и исследовать окружающий мир. Этот снимок показывает, почему они так нравятся многим людям: на нем видны и их способность приспосабливаться к городской среде, и их озорной, любознательный характер.

Номинация «Поведение птиц» — победитель: «Для танго нужны двое» / © Elmar Akhmetov
Номинация «Поведение птиц» — победитель: «Для танго нужны двое» / © Elmar Akhmetov

Лирохвосты известны своими брачными танцами, которые можно наблюдать зимой во влажных лесах юго-восточной Австралии. Однако сам процесс спаривания удавалось запечатлеть лишь считаное число раз, причем большинство таких кадров было снято на видео.

Номинация «Портрет птицы» — победитель: «Корона» / © Rachelle Mackintosh
Номинация «Портрет птицы» — победитель: «Корона» / © Rachelle Mackintosh
Номинация «Птицы в полете» — победитель: «В полном цвету» / © Cheng Kang
Номинация «Птицы в полете» — победитель: «В полном цвету» / © Cheng Kang

Перед рассветом стая голых какаду спокойно сидела на голых деревьях вдоль берега реки. В одно мгновение тишина нарушилась: птицы разом взмыли в воздух, создав впечатляющее зрелище из движения и звуков

Номинация «Влияние человека» — победитель: «Похититель сахара» / © Kylie Facey
Номинация «Влияние человека» — победитель: «Похититель сахара» / © Kylie Facey
Специальная номинация «Австралийские вьюрки» — победитель: «Смелость» / © Stephen Garth
Специальная номинация «Австралийские вьюрки» — победитель: «Смелость» / © Stephen Garth
Номинация «Молодые фотографы» — победитель: «Мастер маскировки» / © Micah Boyce
Номинация «Молодые фотографы» — победитель: «Мастер маскировки» / © Micah Boyce
 Номинация «Портфолио» — победитель: «Прибрежные воины» / © Samara Achermann
 Номинация «Портфолио» — победитель: «Прибрежные воины» / © Samara Achermann

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Сообщество
# орнитология
# природа
# птицы
# фотографии
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