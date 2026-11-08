Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Птицы во всей красе: объявлены победители конкурса Birdlife Australia Photography Awards 2026
Представлены одни из самых впечатляющих фотографий птиц, сделанных в 2026 году. Жюри премии Birdlife Australia Photography Awards 2026 опубликовало снимки победителей своего фотоконкурса.
В чем особенность этого конкурса? Его задача — гораздо шире, чем просто запечатлеть идеальный момент. Каждая фотография рассказывает свою историю о мире природы и напоминает, почему эти удивительные создания заслуживают внимания и защиты людей. BirdLife Australia уже более 120 лет занимается охраной птиц, и сегодня организация продолжает вносить весомый вклад в их сохранение.
В этом году конкурс охватывает множество интересных номинаций: «Портрет птицы», «Поведение птиц», «Птицы в полете», «Птицы в естественной среде обитания», «Птицы на заднем дворе», «Влияние человека», «Молодые фотографы» и «Портфолио». Кроме того, предусмотрена специальная тема — «Австралийские вьюрки». Каждая номинация позволяет по-новому взглянуть на жизнь пернатых: от их игривого нрава до трудностей, с которыми они сталкиваются в меняющейся окружающей среде.
Самка траурного какаду играет с водопроводным краном в парке, пытаясь добиться, чтобы из него текло больше воды. Какаду — очень умные птицы, которые любят играть и исследовать окружающий мир. Этот снимок показывает, почему они так нравятся многим людям: на нем видны и их способность приспосабливаться к городской среде, и их озорной, любознательный характер.
Лирохвосты известны своими брачными танцами, которые можно наблюдать зимой во влажных лесах юго-восточной Австралии. Однако сам процесс спаривания удавалось запечатлеть лишь считаное число раз, причем большинство таких кадров было снято на видео.
Перед рассветом стая голых какаду спокойно сидела на голых деревьях вдоль берега реки. В одно мгновение тишина нарушилась: птицы разом взмыли в воздух, создав впечатляющее зрелище из движения и звуков
Комментарии
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Российский спектрометрический комплекс ACS на борту европейского искусственного спутника Марса Trace Gas Orbiter, обнаружил газ, который указывает на действующий активный вулканизм над одной из гор Красной планеты. До этого считали, что вулканическая активность там отсутствует из-за остывания ядра и других геологических процессов.
Археологи изучили донные отложения озер на полуострове Юкатан и обнаружили, что использование ртути древними майя вызвало локальный экологический коллапс. И, по всей видимости, химическое загрязнение воды усугубило кризис цивилизации в классический период.
Аутоиммунные заболевания, при которых иммунитет атакует клетки организма, проще всего лечить, подавляя активность опасных иммунных клеток. Но тогда пострадают и остальные клетки этой системы, то есть человек станет уязвим для болезней. Новые эксперименты на животных и с клетками человека показали, что можно подавить первые, не навредив вторым. В будущем это позволит врачам не ослаблять иммунитет при лечении аутоиммунных заболеваний.
Гусеницы виртуозно ползают по деревьям, но на гладком стекле становятся беспомощными. Чтобы выяснить, как создавать вездеходных мягких роботов, инженеры надели на этих животных полимерную броню и приклеили грузики, превратив их в крошечные броневики.
На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Луна и Солнце вызывают не только океанские приливы, но и микроскопические колебания гравитационного потенциала на Земле, из-за чего время в разных точках планеты течет с немного разной скоростью. Физики впервые зафиксировали эти периодические изменения с помощью сети оптических часов, объединенных оптоволоконными линиями.
Генетическая предрасположенность к раннему пробуждению усиливалась по мере расселения древних людей в северные широты. К такому выводу пришли авторы нового исследования, изучившие варианты генов, связанные с утренним хронотипом — склонностью раньше ложиться спать и раньше просыпаться.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
31 Октября, 2015
Самые жуткие случаи массовых суицидов
25 Мая, 2015
Как появились птицы?
19 Октября, 2013
25 самых щедрых компаний
4 Ноября, 2016
Лазерное оружие сегодня и завтра
9 Января, 2016
Топ лучших снайперских винтовок мира
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно