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Roman Markin
Roman Markin
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Россияне купили рекордное количество электромобилей

Продажи электрокаров выросли в два с половиной раза по сравнению с октябрем 2025 года. Больше половины проданных машин пришлось на две модели — Changan Qiyuan Q05 и Toyota bZ3X.

Сообщество
# Evolute
# Toyota
# автомобили
# автопром
# гибриды
# Минпромторг
# Россия
# электромобили
# электротранспорт
Электрический Changan Nevo Q05 на презентации в Таиланде / © Changan
Электрический Changan Nevo Q05 на презентации в Таиланде / © Changan

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что в октябре 2026 года в России продали 4030 новых легковых электромобилей. За тот же месяц 2025-го продали 1614 машин. Октябрьский результат стал максимальным за всю историю наблюдений агентства.

Доля электромобилей среди новых легковых машин выросла с 0,6% в первом полугодии до 2,6% в сентябре и 3% в октябре. При этом весь рынок новых легковых машин в октябре сократился на 19,8% год к году, до 132,9 тысячи автомобилей.

Changan Qiyuan Q05 и Toyota bZ3X заняли первые две строки рейтинга. Вместе на них пришлось 2068 из 4030 продаж, или 51,3%. Следом идут две модели российской сборки, Evolute i-Joy и UMO 5. Их суммарный результат — 988 машин.

Пять самых продаваемых новых электромобилей в России в октябре 2026 года / © Naked Science, данные «Автостата»
Пять самых продаваемых новых электромобилей в России в октябре 2026 года / © Naked Science, данные «Автостата»

Что изменилось за десять месяцев

Минпромторг насчитал за январь–октябрь 1 223 777 новых автомобилей всех категорий, на 2,2% больше, чем годом ранее. В этот подсчет входят легковые и легкие коммерческие машины, грузовики и автобусы.

Продажи электромобилей и гибридов, изготовленных в России, выросли с 8744 до 33 138 машин — почти в 3,8 раза. Их доля среди всех проданных электромобилей и гибридов увеличилась с 13,8 до 28,2%.

За тот же период продали 117 358 электромобилей и гибридов против 63 382 годом ранее. Их продажи выросли на 85,2%, а доля в общем авторынке по данным ведомства поднялась с 5,3 до 9,6%.

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Сообщество
# Evolute
# Toyota
# автомобили
# автопром
# гибриды
# Минпромторг
# Россия
# электромобили
# электротранспорт
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7 минут назад
Удивлён!

Россияне купили рекордное количество электромобилей

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12 минут назад
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