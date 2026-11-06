Ученые выяснили, что делает голос певца красивым

На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.

На песенных конкурсах, от которых зависит будущее исполнителей, решение принимают судьи. В их число, как правило, входят певцы и преподаватели с многолетним опытом. Вот только представления о красоте певческого голоса различаются, а критерии, что лежат в основе вердиктов, сформулированы нечетко. Судьи редко объясняют, какие именно свойства голоса повлияли на выставленную оценку. Проблема еще и в том, что качество голоса зачастую описывают метафорами, которые разные эксперты понимают по-разному.

Еще в 1925 году ученые измерили периодические колебаний певческого голоса — вибрато. Они показали, что это свойство можно оценить количественно. Позднее исследователи стали изучать, какие характеристики пения учитывает жюри, и разрабатывать системы оценки.

Так, в 1997 году выяснилось, что общая оценка связана с вибрато, резонансом, тембром и дикцией. Правда, в большинстве подобных работ судьи слушали аудиозаписи, а различия между мужскими и женскими голосами специально не анализировали.

Чтобы понять, какие качества восприятия и измеримые акустические свойства связаны с итоговыми оценками экспертов, исследовательская группа под руководством Харуки Кондо (Haruka Kondo) из Университета Кэйо (Япония) провела эксперимент, аналогичный условиям песенного конкурса.

Для этого в концертный зал на 720 мест пригласили 22 певца — 10 мужчин и 12 женщин. Они исполнили произведение Caro mio ben без музыкального сопровождения. Выступление оценивали пять певцов-преподавателей. Общий балл выставляли по 100-балльной шкале, а вибрато, тембр, дикцию, резонанс, точность интонирования и выразительность судили по семибалльной.

Выступления записали на микрофон, установленный примерно в 20 сантиметрах от рта исполнителей. По записям исследователи рассчитали четыре акустических параметра: выраженность частотных составляющих голоса в диапазоне два-четыре килогерца, относительную громкость, частоту вибрато и его размах.

Выяснилось, что чем выше судьи оценивали вибрато, резонанс и выразительность, тем выше был общий балл. Причем связь между субъективными оценками вокальных характеристик и общим баллом у мужчин и женщин не различалась.

Анализ записей показал, что более выраженные частотные составляющие в диапазоне два-четыре килогерца были связаны с более высокими баллами независимо от пола. Впрочем, характеристики вибрато оказались по-разному связаны с оценками: у женщин больший размах высоты тона соответствовал высоким баллам, а у мужчин более высокая частота вибрато — низким. У мужчин не обнаружили значимой связи между размахом вибрато и общим баллом, а у женщин — между частотой вибрато и оценкой.

Таким образом, представления о красоте певческого голоса и оценки судей могут зависеть от пола исполнителя: у женщин более высокие оценки были связаны с большим размахом вибрато, а у мужчин — с меньшей частотой его колебаний.

У научной работы, однако, есть ограничение: в эксперименте участвовали всего 22 певца, исполнивших одно произведение. Поэтому результаты придется проверить на более крупных выборках.

Исследование опубликовано в Journal of Voice.

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Любовь Соковикова 517 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.