21

Ученые выяснили, что делает голос певца красивым

❋ 4.6

На конкурсах по вокалу судьи выставляют общую оценку за выступление, но насколько она объективна и из чего на самом деле складывается? Авторы нового исследования проверили, влияют ли на этот процесс пол исполнителя и особенности его пения. Оказалось, что и для мужчин, и для женщин важны параметры их вибрато, но совершенно разные для обоих полов.

Биология
# акустика
# Голос
# Пение
# песни
# тембр голоса
# тональность
Кадр из фильма «Звезда родилась» (2018)
Кадр из фильма «Звезда родилась» (2018) / © Courtesy of Warner Bros

На песенных конкурсах, от которых зависит будущее исполнителей, решение принимают судьи. В их число, как правило, входят певцы и преподаватели с многолетним опытом. Вот только представления о красоте певческого голоса различаются, а критерии, что лежат в основе вердиктов, сформулированы нечетко. Судьи редко объясняют, какие именно свойства голоса повлияли на выставленную оценку. Проблема еще и в том, что качество голоса зачастую описывают метафорами, которые разные эксперты понимают по-разному. 

Еще в 1925 году ученые измерили периодические колебаний певческого голоса  — вибрато. Они показали, что это свойство можно оценить количественно. Позднее исследователи стали изучать, какие характеристики пения учитывает жюри, и разрабатывать системы оценки.

Так, в 1997 году выяснилось, что общая оценка связана с вибрато, резонансом, тембром и дикцией. Правда, в большинстве подобных работ судьи слушали аудиозаписи, а различия между мужскими и женскими голосами специально не анализировали. 

Чтобы понять, какие качества восприятия и измеримые акустические свойства связаны с итоговыми оценками экспертов, исследовательская группа под руководством Харуки Кондо (Haruka Kondo) из Университета Кэйо (Япония) провела эксперимент, аналогичный условиям песенного конкурса. 

Для этого в концертный зал на 720 мест пригласили 22 певца — 10 мужчин и 12 женщин. Они исполнили произведение Caro mio ben без музыкального сопровождения. Выступление оценивали пять певцов-преподавателей. Общий балл выставляли по 100-балльной шкале, а вибрато, тембр, дикцию, резонанс, точность интонирования и выразительность судили по семибалльной. 

Выступления записали на микрофон, установленный примерно в 20 сантиметрах от рта исполнителей. По записям исследователи рассчитали четыре акустических параметра: выраженность частотных составляющих голоса в диапазоне два-четыре килогерца, относительную громкость, частоту вибрато и его размах. 

Выяснилось, что чем выше судьи оценивали вибрато, резонанс и выразительность, тем выше был общий балл. Причем связь между субъективными оценками вокальных характеристик и общим баллом у мужчин и женщин не различалась. 

Анализ записей показал, что более выраженные частотные составляющие в диапазоне два-четыре килогерца были связаны с более высокими баллами независимо от пола. Впрочем, характеристики вибрато оказались по-разному связаны с оценками: у женщин больший размах высоты тона соответствовал высоким баллам, а у мужчин более высокая частота вибрато — низким. У мужчин не обнаружили значимой связи между размахом вибрато и общим баллом, а у женщин — между частотой вибрато и оценкой.  

Таким образом, представления о красоте певческого голоса и оценки судей могут зависеть от пола исполнителя: у женщин более высокие оценки были связаны с большим размахом вибрато, а у мужчин — с меньшей частотой его колебаний. 

У научной работы, однако, есть ограничение: в эксперименте участвовали всего 22 певца, исполнивших одно произведение. Поэтому результаты придется проверить на более крупных выборках. 

Исследование опубликовано в Journal of Voice.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Любовь Соковикова
Любовь Соковикова
517 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Биология
# акустика
# Голос
# Пение
# песни
# тембр голоса
# тональность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
06 Ноя
1200
Как измеряется владение языком
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Международная космическая станция: наблюдение, съемка, радиосвязь
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Как найти сверхцивилизацию?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
В начале Вселенной был звук
Библиотека им. К.А. Тимирязева
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Нобелевская премия по химии 2026 года. Абсолютный асимметрический синтез: случайность и неизбежность
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Интеллект у беспозвоночных
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Ноя
Бесплатно
Булгарская цивилизация на Волге. Древняя история народов Поволжья
Русское географическое общество
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Космические путешествия по галактике: как и в чем нас ограничивают не технологии, а законы природы?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Ноя
Бесплатно
Земля и почва
Экспериментаниум
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые выяснили, что делает голос певца красивым

    6 ноября, 15:01

  2. В Таиланде нашли зубы доисторической «гигантской крысы»

    6 ноября, 13:31

  3. Необычную яркость галактик ранней Вселенной связали с излучением молодых звезд

    6 ноября, 13:17

  4. Древние майя веками травили ртутью себя и всю местную экосистему

    6 ноября, 12:16
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Dmitriy Dorian
12 секунд назад
Забавно звучит, конечно: создали 3-D карту того, существование чего не доказано. То есть, саму тёмную материю никто не обнаружил, совершенно

«Джеймс Уэбб» составил самую масштабную 3D-карту темной материи

Иван Колупаев
48 секунд назад
Пью, чеченцы как и другие народы Кавказа относятся к европеоидной расе. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/642745

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
1 минута назад
Пью, "Александр, в Чечне нет убийств чести? Вы точно уверены?" Конечно уверен, Ведь я, в отличие от вас, там регулярно бывал. И активно интересовался

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
2 минуты назад
Александр, Кроме Кадырова там есть и другие и они точно потемнее

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
2 минуты назад
Пью, "Александр, Правда? Асад черный чтоли?" А в вашей голове небелые -- это все черные? Простите, но рисование хотя бы у вас в школе было? Цвета

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
3 минуты назад
Александр, Донбасса даже не было до 1870 .Там степь была. Никаких русских крестьян в избушках там не было.

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
5 минут назад
Александр, Часть страны ,но это национальные регионы,где народы живут на своих землях

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
5 минут назад
Пью, "Александр, Летом было по 120 рублей" То есть сначала вы говорите про цены в настоящем времени, а сейчас внезапно соскакиваете на "лето"? А чего

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
6 минут назад
Александр, чушь не несите , в Москве всегда богаче жили в том числе и в 90ее.Не было там особой такой нищеты. Люди именно ради того чтобы еще больше

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
6 минут назад
Пью, "лександр, Ну так видимо большинство населения России быдло" Внутри вашей головы -- где в России бензин по 120, Чечня и Дагестан ничем не

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
9 минут назад
Пью, "Александр, Донбасс до 1870 не был населен русскими" Как историк по образованию, информирую вас: у вас по истории двойка. Иначе вы бы знали, что в

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
10 минут назад
Александр, в Чечне нет убийств чести? Вы точно уверены?

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
11 минут назад
Александр, Правда? Асад черный чтоли? Он в Москве живет - сходите посмотрите

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
12 минут назад
Александр, Летом было по 120 рублей

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
12 минут назад
Александр, Ну так видимо большинство населения России быдло

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
14 минут назад
Пью, "Александр, А вы были в Англии?" И? А вот вы -- не были, иначе ерунду про "белый Лондон" не писали бы. "Зачем мне ездить туда где люди занимаются

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
15 минут назад
Пью, "Александр, Какое оно белое? Кавказцев в России никто белыми не считает кроме вас" Вы путаете быдло, неспособное заметить, что условный

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Пью Полуслепой
15 минут назад
Александр, Донбасс до 1870 не был населен русскими. Там была степь. И потом там живут и украинцы и даже их там не меньше половины,но вы почему-то

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
16 минут назад
Пью, "Александр, Но вы арабов во Франции называете небелыми,а кавказцев в России - белыми." Если вы никогда в жизни не видели араба или кавказца,

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Александр Березин
17 минут назад
Пью, "Александр, А кто в 90хх в Москве занимался убийствами ? Черные мигранты?" А в Москве 90-х занимались убийствами местное население, которое из-за

Рождаемость в России в 2025 году упала до минимума с 2006 года: данные по регионам

Самые обсуждаемые