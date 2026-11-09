Новый метод оценки городской среды учел возможность отдохнуть по пути

Ученые предложили новый метод оценки пешеходной доступности городской среды, который учитывает наличие скамеек для отдыха на всем протяжении маршрута. Такой подход позволил точнее определять, могут ли пожилые люди и лица с ограниченными возможностями самостоятельно добираться до магазинов, аптек и поликлиник.

Новый подход заключается в оценке пешеходной доступности с учетом наличия и равномерного расположения скамеек для отдыха на всем протяжении маршрута. Как показал анализ, стандартные расчеты кратчайших путей часто вводят в заблуждение: даже если в районе в целом много скамеек или дом находится недалеко от места отдыха, это не гарантирует, что скамейки расположены равномерно вдоль всей дороги до нужного магазина, аптеки или поликлиники.

Описание своей разработки ученые из Гейдельбергского университета и исследовательского центра HeiGIT (Германия) опубликовали в виде препринта на сайте arXiv.org. Они протестировали созданный метод на примере немецкого города Мангейм.

Выяснилось, что при максимальной дальности пути в 1000 метров и лимите не более 500 метров без возможности присесть в микрорайоне Феденхайм ситуация выглядит неоднозначно. Формально 99,5% пожилых имели около своего дома хотя бы одну скамейку. Однако по обычным кратчайшим путям с соблюдением безопасного интервала отдыха дойти до всех пяти базовых категорий объектов (продуктовых магазинов, аптек, поликлиник, остановок и коммунальных служб) могли лишь 33,5% пожилых жителей района.

Чтобы решить эту проблему, авторы исследования создали два типа алгоритма маршрутизации. Первый, строгий метод, рассчитывает путь так, чтобы расстояние между любыми скамейками непременно укладывалось в заданный лимит, однако в масштабах всего Мангейма около 20% пожилых горожан все равно теряли доступ хотя бы к одной категории мест из-за отсутствия маршрута, на котором расстояние без отдыха не превышает заданный лимит.

Второй, мягкий метод, допускает более длинные отрезки дороги без отдыха, но присваивает им дополнительный условный штраф за каждый лишний метр пути, что позволяет учитывать реальную физическую нагрузку на человека. В Феденхайме это повысило долю пожилых жителей, способных добраться до всех пяти категорий, до 76,2%

Как подчеркнули исследователи, грамотное точечное добавление скамеек может вернуть городскую среду пожилым людям без необходимости дорогостоящей и сложной перестройки улиц. Предложенный метод помогает городским планировщикам точно находить дефицитные участки дорог, а в перспективе может быть интегрирован в персональные навигационные приложения для комфортного планирования ежедневных прогулок.

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