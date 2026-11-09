54

Новый метод оценки городской среды учел возможность отдохнуть по пути

❋ 3.0

Ученые предложили новый метод оценки пешеходной доступности городской среды, который учитывает наличие скамеек для отдыха на всем протяжении маршрута. Такой подход позволил точнее определять, могут ли пожилые люди и лица с ограниченными возможностями самостоятельно добираться до магазинов, аптек и поликлиник.

Технологии
# городская среда
# навигация
# пожилые люди
Скамейки на улицах могут повысить самостоятельность пожилых людей и людей с ограниченной мобильностью
Скамейки на улицах могут повысить самостоятельность пожилых людей и людей с ограниченной мобильностью / © Matt Bennett

Новый подход заключается в оценке пешеходной доступности с учетом наличия и равномерного расположения скамеек для отдыха на всем протяжении маршрута. Как показал анализ, стандартные расчеты кратчайших путей часто вводят в заблуждение: даже если в районе в целом много скамеек или дом находится недалеко от места отдыха, это не гарантирует, что скамейки расположены равномерно вдоль всей дороги до нужного магазина, аптеки или поликлиники.

Описание своей разработки ученые из Гейдельбергского университета и исследовательского центра HeiGIT (Германия) опубликовали в виде препринта на сайте arXiv.org. Они протестировали созданный метод на примере немецкого города Мангейм.

Выяснилось, что при максимальной дальности пути в 1000 метров и лимите не более 500 метров без возможности присесть в микрорайоне Феденхайм ситуация выглядит неоднозначно. Формально 99,5% пожилых имели около своего дома хотя бы одну скамейку. Однако по обычным кратчайшим путям с соблюдением безопасного интервала отдыха дойти до всех пяти базовых категорий объектов (продуктовых магазинов, аптек, поликлиник, остановок и коммунальных служб) могли лишь 33,5% пожилых жителей района.

Чтобы решить эту проблему, авторы исследования создали два типа алгоритма маршрутизации. Первый, строгий метод, рассчитывает путь так, чтобы расстояние между любыми скамейками непременно укладывалось в заданный лимит, однако в масштабах всего Мангейма около 20% пожилых горожан все равно теряли доступ хотя бы к одной категории мест из-за отсутствия маршрута, на котором расстояние без отдыха не превышает заданный лимит.

Второй, мягкий метод, допускает более длинные отрезки дороги без отдыха, но присваивает им дополнительный условный штраф за каждый лишний метр пути, что позволяет учитывать реальную физическую нагрузку на человека. В Феденхайме это повысило долю пожилых жителей, способных добраться до всех пяти категорий, до 76,2%

Как подчеркнули исследователи, грамотное точечное добавление скамеек может вернуть городскую среду пожилым людям без необходимости дорогостоящей и сложной перестройки улиц. Предложенный метод помогает городским планировщикам точно находить дефицитные участки дорог, а в перспективе может быть интегрирован в персональные навигационные приложения для комфортного планирования ежедневных прогулок.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
200 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Технологии
# городская среда
# навигация
# пожилые люди
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Химия: кислотность
Политехнический музей
Москва
Лекция
09 Ноя
600
Человек в космосе
ВСмысле
Онлайн
Лекция
10 Ноя
1200
Плауновые (Lycopodiales): строение, систематика и жизненный цикл
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
1200
Гнездо под снегом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Этот странный биотех
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
ИИ в медицине
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Как мы будем исследовать космос?
Политехнический музей
Москва
Лекция
11 Ноя
800
Что мы (не) можем знать? Археология перед лицом естественных наук
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Светская монодия — трубадуры, труверы, миннезингеры
Центр «Архэ»
Онлайн
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Геологи опровергли гипотезу о шотландском происхождении алтарного камня Стоунхенджа

    9 ноября, 15:10

  2. Зарождение жизни благодаря кометам оказалось вероятнее на Марсе, чем на Земле

    9 ноября, 14:52

  3. Кофе вывел женщин из группы риска по слабоумию

    9 ноября, 14:38

  4. Новый метод оценки городской среды учел возможность отдохнуть по пути

    9 ноября, 14:29
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Сергей Механик
1 минута назад
Александр, согласен, в ваших рассуждениях есть доля правды, т.к. в основном они основаны на здравой логике. Однако часто в виду этого самого

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Давид Авакян
4 минуты назад
Вообще есть достаточно большое количество экзопланет в зоне обитаемости и тем более кандидатов, странно, что почти везде упоминают не больше 10-5

Самые похожие на Землю планеты, обнаруженные на сегодняшний день

Александр Березин
19 минут назад
Иван, "но при этом поднимают медийный шум, ситуация выглядит еще интересней. Западу-то это понятно зачем — попугать Иран на переговорах, но зачем

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
21 минута назад
Иван, или мы научимся оживлять мертвых, да. Событие не слишком разной вероятности, конечно. Успех у переговоров будет только после глубокой

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
22 минуты назад
Дмитрий, да, причем это несложно, потому что цветовые различия очень значительные.

Российский прибор обнаружил активный вулканизм на современном Марсе

Александр Березин
23 минуты назад
Иван, "скорость принятия решений не всегда плюс" Я не про скорость, а про качество.

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Сергей Загороднев
42 минуты назад
Спорим я могу посчитать так что береговая линия России окажется самой длинной?!!

Рейтинг: 20 стран с самой длинной береговой линией

Дмитрий Королев
47 минут назад
Гость, ты пьяный или со справкой?

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Дмитрий Караваев
53 минуты назад
Александр, даже изменение цвета краев щелей рассмотрели...!

Российский прибор обнаружил активный вулканизм на современном Марсе

Иван Колупаев
57 минут назад
Александр, скорость принятия решений не всегда плюс. Особенно если исходные предположения немного слишком оптимистичны. Вот так и Трампа убедили

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, что уж сразу "до 2030 все понятно", а вдруг скорые переговоры по Украине завершатся оглушительным успехом? 😏

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
1 час назад
Александр, Для того чтобы перевозить танки нужны большие десантные корабли потому что танки большие и тяжелые ,потом танки на берегу должны быстро

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, так если абсолютно все кроме Карлсона (да и там далеко не факт) верят что ядерного удара не будет, но при этом поднимают медийный шум,

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Иван Колупаев
1 час назад
Александр, ну не мне учить вас как надо писать статьи, 🙂 Я лишь о том что инфоповод выглядит несколько раздутым. Впрочем западным журналистам тоже

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, Конечно вам так кажется -- ведь вы не имеете представления ни о запланированной силе советского десанта там, ни о силах японцев на

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
2 часа назад
Пью, "Сколько танков достигли курильских островов и откуда у СССР были десантные корабли которые могли бы массово первозить танки? " Погуглите

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
2 часа назад
Пью, "Откуда у СССР были корабли для десантирования танков тем более на Дальнем Востоке?" Из Тихоокеанского флота. Именно на них советские танки

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
2 часа назад
Вы опять продолжаете рассуждать о том, чего не знаете. Погуглите о числе гражданских китайцев, убитых японцами той поры без всяких боев — тогда и

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
2 часа назад
Александр, Сколько китайцев гражданских убили сами китайцы?

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
3 часа назад
Sergey, "Александр, уже распрекрасно, что среди всех тут откомментировавшихся, вы - самый знатный историк" Более корректно будет сказать так: среди

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Самые обсуждаемые